40 مليون دولار واردات مصر من الرنجة النرويجية فى 11 شهرا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى النرويج إلى زيادة صادرات الأسماك إلى مصر خلال السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك مع المستثمرين المصريين بالقطاع.
قال كمال نبيل المسئول التجارى والاقتصادى بالسفارة النرويجية بالقاهرة، إن واردات مصر من الأسماك النرويجية بلغت 87 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضى.
موضوعات متعلقة
“التموين” تستهدف شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال“ممارسة” “الزراعة” تنفى ذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف “الري” تراجع موقف معدات إدارة الأزمات والتعامل مع الأمطار الغزيرة
أضاف كمال لـ”البورصة“، إن سمك الرنجة يستحوذ على النسبة الأكبر من صادرات النرويج إلى مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الحالى وفقا للإحصائيات النرويحية، وبقيمة تصل لنحو 40 مليون دولار، و يأتى سمك الماكريل فى الترتيب الثانى بقيمة 27 مليون دولار يليه سمك السالمون بـ 13 مليون دولار.
أوضح أن النرويج تعد ثانى أكبر بلد مصدر الأسماك والمأكولات البحرية فى العالم والتى تتميز بجودة عالية وتقوم بالتصدير إلى 147 سوقًا، وتعتبر مصر إحدى أبرز الدول العربية فى إفريقيا المستوردة للأسماك النرويجية.
أضاف المسئول التجارى بالسفارة، أن النرويج تتطلع إلى تعاون ثنائى مع مصر لتعظيم فرص الصادرات خاصة فى قطاعات الفواكه والموالح والتى تتضمن قيمة مضافة للصادرات المصرية.
أشار كمال إلى أن حجم التجارة البينية بين الدولتين بلغ 174 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستعد جمعية رجال الأعمال المصريين إلى عقد لقاءات متبادلة بين الدولتين بالتنسيق مع السفارة النرويجية لتنشيط حركة التبادل التجارى.
MENAFN18122023000202011048ID1107614394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.