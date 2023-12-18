40 مليون دولار واردات مصر من الرنجة النرويجية فى 11 شهرا

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى النرويج إلى زيادة صادرات الأسماك إلى مصر خلال السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك مع المستثمرين المصريين بالقطاع.

قال كمال نبيل المسئول التجارى والاقتصادى بالسفارة النرويجية بالقاهرة، إن واردات مصر من الأسماك النرويجية بلغت 87 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضى.

موضوعات“التموين” تستهدف شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال“ممارسة” “الزراعة” تنفى ذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف “الري” تراجع موقف معدات إدارة الأزمات والتعامل مع الأمطار الغزيرة

أضاف كمال لـ”البورصة“، إن سمك الرنجة يستحوذ على النسبة الأكبر من صادرات النرويج إلى مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الحالى وفقا للإحصائيات النرويحية، وبقيمة تصل لنحو 40 مليون دولار، و يأتى سمك الماكريل فى الترتيب الثانى بقيمة 27 مليون دولار يليه سمك السالمون بـ 13 مليون دولار.

أوضح أن النرويج تعد ثانى أكبر بلد مصدر الأسماك والمأكولات البحرية فى العالم والتى تتميز بجودة عالية وتقوم بالتصدير إلى 147 سوقًا، وتعتبر مصر إحدى أبرز الدول العربية فى إفريقيا المستوردة للأسماك النرويجية.

أضاف المسئول التجارى بالسفارة، أن النرويج تتطلع إلى تعاون ثنائى مع مصر لتعظيم فرص الصادرات خاصة فى قطاعات الفواكه والموالح والتى تتضمن قيمة مضافة للصادرات المصرية.

أشار كمال إلى أن حجم التجارة البينية بين الدولتين بلغ 174 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستعد جمعية رجال الأعمال المصريين إلى عقد لقاءات متبادلة بين الدولتين بالتنسيق مع السفارة النرويجية لتنشيط حركة التبادل التجارى.