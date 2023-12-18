مباشر سمسار صفقة إعادة هيكلة بين مساهمى مون فيو والفيروز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قامت شركة مباشر للتداول فى الأوراق المالية بدور سمسار طرفى إعادة هيكلة شركة مون فيو للاستثمار العقارى والسياحى وشركة الفيروز للمنشآت الفندقية والسياحية فى صفقة بلغت 524 مليون جنيه.
وتم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة مون فيو للاستثمار العقارى والسياحى بقيمة 223.9 مليون جنيه، بينما تم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة الفيروز للمنشآت الفندقية والسياحية بقيمة 300 مليون جنيه.
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وتم تنفيذ الصفقة عن طريق تداول 28 مليون سهم لشركة مون فيو بقيمة 190 مليون جنيه مقسمة على 4 عمليات، و15 مليون سهم لشركة الفيروز بقيمة 300 مليون جنيه مقسمة على 8 عمليات.
وبلغ حجم تداولات سوق خارج المقصورة نحو 1.47 مليار جنيه بحجم تداولات 50 مليون ورقة مالية خلال تداولات الأربعاء الماضى.
وحصدت مباشر على المركز الثالث خلال تداولات الأربعاء بتنفيذ 362 مليون ورقة مالية بقيمة 992 مليون جنيه مقسمة على 17.8 ألف عملية، وبنسبة استحواذ 10.1%.
وحققت الشركة تداولات بلغت 9.9 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى مقسمة على 4 مليارات ورقة مالية، ومستحوذة على حصة سوقية 4.5%، لتحصل على المركز الخامس فى ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث تداولات السوق.
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