مباشر سمسار صفقة إعادة هيكلة بين مساهمى مون فيو والفيروز

MENAFN - Al-Borsa News) قامت شركة مباشر للتداول فى الأوراق المالية بدور سمسار طرفى إعادة هيكلة شركة مون فيو للاستثمار العقارى والسياحى وشركة الفيروز للمنشآت الفندقية والسياحية فى صفقة بلغت 524 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة مون فيو للاستثمار العقارى والسياحى بقيمة 223.9 مليون جنيه، بينما تم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة الفيروز للمنشآت الفندقية والسياحية بقيمة 300 مليون جنيه.

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وتم تنفيذ الصفقة عن طريق تداول 28 مليون سهم لشركة مون فيو بقيمة 190 مليون جنيه مقسمة على 4 عمليات، و15 مليون سهم لشركة الفيروز بقيمة 300 مليون جنيه مقسمة على 8 عمليات.

وبلغ حجم تداولات سوق خارج المقصورة نحو 1.47 مليار جنيه بحجم تداولات 50 مليون ورقة مالية خلال تداولات الأربعاء الماضى.

وحصدت مباشر على المركز الثالث خلال تداولات الأربعاء بتنفيذ 362 مليون ورقة مالية بقيمة 992 مليون جنيه مقسمة على 17.8 ألف عملية، وبنسبة استحواذ 10.1%.

وحققت الشركة تداولات بلغت 9.9 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى مقسمة على 4 مليارات ورقة مالية، ومستحوذة على حصة سوقية 4.5%، لتحصل على المركز الخامس فى ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث تداولات السوق.



