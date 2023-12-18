إتش إس بى سى: رفع صندوق النقد لحصص الأعضاء قد يوفر 8 مليارات دولار إضافية لمصر

قال تقرير صادر عن بنك“إتش إس بى سى”، إن رفع صندوق النقد حصص الدول الأعضاء 50%، سيضيف لخط تمويل مصر نحو 8 مليارات دولار حتى حال ظل حد السحب الأقصى عند 650% من الحصة.

أضاف أن ذلك بجانب برنامج جديد أو توسيع البرنامج الحالى قد يقدم دعم فورى للاحتياطيات، فى الوقت نفسه، فإن سيطرة المقرضين متعددى الأطراف على الدين الخارجى لمصر تفسح المجال أمام مناقشات هيكلة الديون.

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لكنه ذكر أن هناك تحديات بشأن السقف الذى بوسع مصر، التى أصبحت ثانى أكبر مقترض من الصندوق فى غضون 7 أعوام، اقتراضه، وكذلك مدى تمسك البنك المركزى بسعر الصرف المربوط.

وقال إن وضع الدين فى مصر سيكون محل تقييم، فمنذ آخر مراجعة فى ديسمبر 2022، حينما صنفه الصندوق بأن فرص الإخفاق ليست مرتفعة تغيرت الكثير من الأمور إذ تباطأ النمو، كما تشير بيانات الربع الأول من العام كما أن فوائد الدين تجاوزت كل الإيرادات.

وقال البنك إنه على المدى الطويل، متفائل بمستقبل النمو فى مصر، متوقعًا أن يكون حول 5% أو أكثر، وأن تكون ديناميكيات النمو متجهة أكثر نحو توليد العملة الأجنبية بدعم من ارتفاع صادرات السلع والخدمات والتحويلات والاستثمار الأجنبى المباشر.

لكنه ذكر أنه على المدى القصير فإن مستوى الثقة هو ما سيحدد شكل الأساس وهو ما يرتبط بمدى توافر السيولة الأجنبية والتعاملات الخارجية.

وقال البنك إن توقعاته لمصر لم تختلف كثيرًا ويظل الجنيه هو المحدد الأساسى لها، ورجح أن تتخذ مصر خطوة تخفيضه خلال الربع الأول من 2024 فى خطوة من شأنها إعادة برنامج مصر مع الصندوق فى ظل تحقيق فوائض أولية والتقدم فى مبيعات الأصول.

وخفض البنك توقعاته لسعر الجنيه ليصبح ما بين 40 و45 جنيها للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل 35 و40 جنيها فى توقعاته السابقة، ما يؤدى لرفع التضخم أيضًا عن التقديرات ويحفز رفع الفائدة من قبل البنك المركزى.

أضاف أن السياسات المالية ربما عليها أن تكون أكثر تشديدًا، لمواجهة خدمة الدين التى تسجل مستويات تاريخية، وهو ما يؤدى لإبقاء النمو ضعيفًا، ورغم الألم الاقتصادى فى تلك التوقعات لكن البنك يراها استعادة منظمة للتوازن وتقودها السياسات، ومدعاة للتفاؤل لأنها ستلبى شرط أساسى للتوسع الأكبر.

وقال محللو البنك إنه رغم أن رؤيتهم التى تمسكوا بها لفترة طويلة تظل قائمة، لكن هناك الكثير الذى يجعلهم يتوقفون لبرهة، فى ظل وعيهم بصعوبة التنبؤ بمستقبل عملة متقلبة ويتم إدارتها بشكل مكثف، ورغم أنهم يتوقعون تراجع السعر الرسمى للجنيه 30%، بما يعمق خسائر الجنيه إلى 60% خلال آخر عامين لكن الجنيه فيها مازال أقوى من السوق الموازية، كما أن توقيت خفض العملة من الصعب التنبؤ به.

أوضحوا أنه قد يكون منطقيًا بالنسبة لهم إجراء الخفض بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، لكن العديد من الفرص سنحت العام الماضى ولم تتم تلك الخطوة، وهناك شكوك بشأن الأهمية التى يوليها البنك المركزى وصندوق النقد لإجراء إصلاح الجنيه على المدة القصير، فى ظل عدم اليقين بشأن أولويات السياسة والاحتياجات التمويلية والقدرة على الوصول للدعم.

أضاف التقرير أنه فى وقت سابق، بدت مصر وكأنها قد بلغت ذروة الحصول على تمويل جديد، وكانت تعانى لتطبيق إصلاحات قاسية، لكن يبدو الآن هناك مجال للحصول على دعم بشروط سخية.

أضاف أنه حال تحقق ذلك الاحتمال، قد تقل العقبات ومخاوف إعادة هيكلة الديون قد تختفى، ولكن لحدوث تحول فى الرؤية المستقبلية، فإن إجراءات إصلاحية وتدفقات نقدية يجب أن تكون على نطاق كاف لتغطية فجوة التمويل واستعادة الثقة فى الجنيه وهى مهمة صعبة فى ظل التضخم المرتفع والنمو الضعيف وارتفاع عجز الموازنة والدين العام الكبير، والطلب المعلق على الدولار بعد عام من القيود على استخدامه.

أضاف البنك أنه رغم عدم تحقيق مصر لتقدم متوازن على صعيد الإصلاحات بما يكفى لتدفق التمويلات، لكن آفاق الدعم الإضافى زادت بعد الحرب فى غزة، وذلك يرجع جزئيًا لتعويض مصر عن تضرر قطاع السياحة، وأيضَا دعم الدور الحيوى الذى تلعبه فى احتواء الحرب، وتأكد أهمية دور البلاد بعدما كانت مؤثر فى الوصول لاتفاق الهدنة فى نوفمبر، وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، وتبادل الأسرى، وهو ما يجعل مصر مركز معظم جهود دعم الأمن وإعادة البناء بمجرد انتهاء تلك المرحلة من الحرب.

وأشار إلى أن لم يكن هناك تعهد صريح بذلك، لكن صندوق النقد كان واضحًا فى دعمه لمصر منذ بداية اندلاع الحرب، وامتدح التقدم المحرز فى الإصلاحات رغم الظروف الصعبة، وأكد أنه يدرس بجدية زيادة الدعم المقدم لمصر.

وقال البنك إن بيانات الحساب الجارى تعكس انخفاض العجز إلى أقل من 2% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، بدعم من نمو الناتج المحلى وتحقيق أدنى عجز منذ 2007.

لكنه قال إنه متشكك من أن ذلك التحسن هو تقييد للطلب على الواردات وتحويل الشركات للدولار إلى الخارج، وإنه رغم ذلك أيضًا فإن هناك علامات استفهام على نمو الصادرات البترولية الذى ظل قويًا رغم تحديات الوصول للعملة الأجنبية، وكذلك ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر 12% رغم المشكلات الحادة التى تواجه الشركات بشأن السيولة الدولارية.

وقال البنك إنه من الصعب الجزم بما ستؤول إليه إيرادات السياحة فى ظل الحرب فى غزة، لكن حال ظل تحت السيطرة، فإن التأثير سيكون ضعيف، ومصر أثبتت قدرة فى الماضى أنه حتى أثر التهديدات المباشرة للأمن تخفت سريعًا.

وذكر البنك أن بعض تحويلات المصريين بالخارج قد تكون تسربت للسوق غير الرسمية لكن ميزان السهو والخطأ مازال منخفضًا ما يعنى أن المصريين فضلوا الانتظار حتى استقرار الجنيه.

أوضح أن ذلك رغم أنه يعد عقبة لكنه يرجح أنه حال تم استعادة الثقة فى العملة، وعادت السيولة لطبيعتها فإن التدفقات قد تعود بقوة.

وذكر أن تقدير حجم التدفقات اللازمة صعب، لكن البرنامج الحالى لمصر مع الصندوق حدد الاحتياجات التمويلية بقيمة 53 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، ورغم أن استمرار انخفاض عجز الحساب الجارى يخفض تلك الاحتياجات لكن مازال أمام مصر حاجة لسداد 36 مليار دولار خلال العامين المقبلين، ترتفع إلى 40 مليار دولار إذا لم يتم تجديد ودائع الخليج، وتصل إلى 52 مليار دولار باحتساب الفوائد.

أضاف أن هناك أيضًا طلب مُعلق على الدولار، رغم أنه سينخفض بمجرد تلبية احتياجات السوق لوجود طلب اكتنازى، لكن عند احتساب المبالغ المطلوبة للبضائع فى الموانىء وتوزيعات الأرباح، وتحويل النفقات الرأسمالية ومتأخرات مستحقات الموردين سيكون الرقم كبيرًا.

أوضح أنه أيضًا يجب الأخذ فى الاعتبار أن برنامج مصر مع مع صندوق النقد الدولى رجح جمع 30 مليار دولار من الأسواق العالمية سواء عبر تدفقات استثمارات المحافظ المالية أو طروحات السندات والصكوك طويلة الأجل.

تابع:“بدون مبيعات أصول واسعة النطاق، سيكون من الصعب تغطية الاحتياجات التمويلية”.

وقال إن الأفراد والشركات الخاصة يملكون ودائع دولارية بقيمة 50 مليار دولار قد يبيعوا جزءًا منها لجنى الأرباح، لكن ذلك سيحدث فقط إذا حدث تعويم موثوق وذو مصداقية.

وتوقع أن تكون المبيعات فى حدود الـ8 مليارات التى تراكمت فى أرصدة ودائع الأفراد والشركات خلال آخر عامين.

وذكر البنك أنه بناء على ما سبق، فإن مصر سيزيد اعتمادها على التمويلات من المؤسسات والدولار، وأن هناك بعض الارتياح من مستوى الدعم الذى تتلقاه من جهات دولية عدة لكن ليس هناك إطار عمل واضح للحصول على الدعم أو التمويل.

وأشار إلى أن دول الخليج لديها مساحة لتقديم مزيد من الدعم، وذلك قد يعطى البنك المركزى أدوات للتعامل مع الطلب المُعلق واستعادة الثقة، لكنه ذكر أنه حتى الآن لا يوجد إشارات على وجود دعم استباقى من المنطقة.