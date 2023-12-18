((الصحة)) تنتهى من ميكنة 4667 مكتب صحة في 27 محافظة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصحة والسكان، ميكنة جميع مكاتب الصحة في الـ 27 محافظة، بإجمالي 4 آلاف و667 مكتبا، وذلك لاستخراج شهادات الميلاد، والوفاة وتصاريح الدفن، وغيرها من المعاملات المستندية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتحول الرقمي، واستبدال الإصدارات الورقية، بمستندات مميكنة، تسهيلا على المواطنين، وفي إطار خطة الدولة، مصر((2030)).

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وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد شهادات الميلاد المميكنة التي تم إصدارها بدء من شهر يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي، بلغت مليون و819 ألفا و936 شهادة، فيما بلغت شهادات الوفاة الإلكترونية التي تم إصدارها، في ذات التاريخ 505 آلاف و423 شهادة.

وأضاف ((عبدالغفار)) أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطي كافة احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذي القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم تدريب 15 ألفا و198 فردا من المشرفين ومدخلي البيانات بمكاتب الصحة، والمتعاملين مع المنظومة الإلكترونية، بالتزامن مع ميكنة خدمات مكاتب الصحة.