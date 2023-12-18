توقعات بتحسن أداء البورصة خلال أسبوع الفائدة

رجح متعاملون فى البورصة المصرية معاودة صعود المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع الجارى، في ظل ترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره نهاية الأسبوع الجارى.

أوضح الخبراء، أن السوق زاخرة بالفرص الاستثمارية التى ستجذب المستثمرين خلال الجلسات المقبلة، على أن يختبر المؤشر الرئيسى مستويات 25 ألف نقطة قبل نهاية جلسات 2023.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.15% إلى 24722 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.49% إلى مستوى 5365 نقطة.

قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية، إن انخفاض معدل التضخم فى مصر يعد أمرًا إيجابيًا لمستقبل السوق، ويرجح توقف البنك المركزى عن سياسة التشديد النقدى ورفع معدلات الفائدة فى الاجتماعات المقبلة.

أوضح أن السوق مازال به عوامل جذب كبيرة، خاصة بعد أن كسر المؤشر الرئيسى لمستوى 24400 نقطة، أوضح أن اختراقه 25400 نقطة، سيعيد الصعود بقوة نحو 25950 نقطة.

أشار إلى أن المؤشر السبعينى يستهدف الوصول إلى مستوى 5700 نقطة خلال الجلسات القادمة وعند تخطيها سيصبح المستهدف التالى عند 6200 نقطة.

ونصح المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية والأداء الإيجابي، والتى أنهت الحركة التصحيحية الهابطة مع تحديد مستويات وقف الخسائر عند مستويات قريبة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 19 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 8.5 مليار سهم، بتنفيذ 641 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 22 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.3 مليار ورقة منفذة على 744 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 0.61% إلى مستوى 1.67 تريليون جنيه.

وتوقعت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن يشهد السوق فى الفترة القادمة إقبالًا على عمليات شراء الأسهم خاصة مع وصول مضاعف ربحية الأسهم لمستويات جاذبة.

وقالت إن السوق سيشهد عمليات شراء خاصة من المؤسسات مما سيدفع المؤشر الرئيسى لمستويات 25500 و26000 نقطة قبل نهاية العام، مع استمرار الصعود فى بداية 2024.

وأوضحت حامد أن المؤشرات شهدت حركات تصحيحية خلال الأسبوع الماضي، ولكنها مؤقتة وسيرتد منها المؤشر الرئيسى بالارتفاع مع بداية العام الجديد على أقصى تقدير.

ونصحت المستثمرين خاصة المتحفظين بالتمسك بالأسهم وعدم فتح مراكز جديدة أو شراء بالهامش لحين انخفاض معدلات المخاطرة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 0.51% الى مستوى 29765 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.13% الى مستوى 7768 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P انخفاضاً بنحو 1.37% إلى مستوى 4564 نقطة.

وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.2% والعرب على 6.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 195.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 161.9 مليون جنيه.

فيما مثلت تعاملات المصريين 86.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب 6.3% وسجل العرب 7.6% وقد سجل الاجانب صافى بيع بنحو 4.1 مليون جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 3.8 مليون جنيه وذلك على الاسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



