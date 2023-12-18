توقعات بتحسن أداء البورصة خلال أسبوع الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: انخفاض التضخم يرجح توقف سياسة التشديد النقدى
رجح متعاملون فى البورصة المصرية معاودة صعود المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع الجارى، في ظل ترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره نهاية الأسبوع الجارى.
أوضح الخبراء، أن السوق زاخرة بالفرص الاستثمارية التى ستجذب المستثمرين خلال الجلسات المقبلة، على أن يختبر المؤشر الرئيسى مستويات 25 ألف نقطة قبل نهاية جلسات 2023.
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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.15% إلى 24722 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.49% إلى مستوى 5365 نقطة.
قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية، إن انخفاض معدل التضخم فى مصر يعد أمرًا إيجابيًا لمستقبل السوق، ويرجح توقف البنك المركزى عن سياسة التشديد النقدى ورفع معدلات الفائدة فى الاجتماعات المقبلة.
أوضح أن السوق مازال به عوامل جذب كبيرة، خاصة بعد أن كسر المؤشر الرئيسى لمستوى 24400 نقطة، أوضح أن اختراقه 25400 نقطة، سيعيد الصعود بقوة نحو 25950 نقطة.
أشار إلى أن المؤشر السبعينى يستهدف الوصول إلى مستوى 5700 نقطة خلال الجلسات القادمة وعند تخطيها سيصبح المستهدف التالى عند 6200 نقطة.
ونصح المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية والأداء الإيجابي، والتى أنهت الحركة التصحيحية الهابطة مع تحديد مستويات وقف الخسائر عند مستويات قريبة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 19 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 8.5 مليار سهم، بتنفيذ 641 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 22 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.3 مليار ورقة منفذة على 744 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 0.61% إلى مستوى 1.67 تريليون جنيه.
وتوقعت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن يشهد السوق فى الفترة القادمة إقبالًا على عمليات شراء الأسهم خاصة مع وصول مضاعف ربحية الأسهم لمستويات جاذبة.
وقالت إن السوق سيشهد عمليات شراء خاصة من المؤسسات مما سيدفع المؤشر الرئيسى لمستويات 25500 و26000 نقطة قبل نهاية العام، مع استمرار الصعود فى بداية 2024.
وأوضحت حامد أن المؤشرات شهدت حركات تصحيحية خلال الأسبوع الماضي، ولكنها مؤقتة وسيرتد منها المؤشر الرئيسى بالارتفاع مع بداية العام الجديد على أقصى تقدير.
ونصحت المستثمرين خاصة المتحفظين بالتمسك بالأسهم وعدم فتح مراكز جديدة أو شراء بالهامش لحين انخفاض معدلات المخاطرة.
وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 0.51% الى مستوى 29765 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.13% الى مستوى 7768 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P انخفاضاً بنحو 1.37% إلى مستوى 4564 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.2% والعرب على 6.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 195.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 161.9 مليون جنيه.
فيما مثلت تعاملات المصريين 86.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب 6.3% وسجل العرب 7.6% وقد سجل الاجانب صافى بيع بنحو 4.1 مليون جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 3.8 مليون جنيه وذلك على الاسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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