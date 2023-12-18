التموين تستهدف شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال ممارسة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال الممارسة رقم 1 التى أعلنت عنها مؤخرًا.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تستهدف شراء كمية 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال الممارسة وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجى من الأرز وتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتعاقد خلال موسم الأرز بالعام الحالى على شراء اى كميات من المزراعين.

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أوضح أن أسعار الأرز المحلى فى الوقت الحالى تشهد ارتفاعا فى الأسعار ليتراوح سعر الطن الأبيض بين 27 و30 ألف جنيه للطن بينما تنخفض أسعار الأرز الهندى بنسبة كبيرة كما أنه يقارب إلى حد كبير طعم الأرز المصرى.

وكانت الهند قد أصدرت قرار فى نوفمبر الماضى باستثناء خمس دول من بينها مصر من قرار حظر تصدير الأرز الأبيض وسمحت بتصدير كمية 60 ألف طن أرز أبيض غير بسمتى.

من جانبه، قال مصطفى عبدالجواد نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الوزارة لجأت إلى استيراد الأرز الهندى نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالأرز المصرى الذى يتخطى سعره حاجز 30 ألف جنيه للطن فى الوقت الحالى مقارنة بسعر الأرز الهندى 20 ألف جنيها للطن.

أضاف عبدالجواد، أن أسعار الأرز الشعير حاليا تتراوح بين 18.7 ألف جنيه للطن رفيع الحبة و19.5 ألف جنيه للطن عريض الحبة، بينما يترواح سعر طن الأرز الابيض بين 27 و30 و32 جنيها للكيلو حسب الجودة ونسبة الكسر، متوقعا أن يكون للكميات المستوردة تأثير إيجابى على الأسعار بعد وصولها فعليا للسوق المحلى.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت الخميس الماضى عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندى أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال ألفترة من 1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 / أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024 تسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع

ومن جانبه قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه فى حالة تفاوض الحكومة المصرية مع نظيرتها الهندية على زيادة الكميات المسموح بتصديرها لمصر ومضاعفة الكميات سيكون لذلك تأثير إيجابى على السوق المحلى وتهدئة الأسعار

أشار الى أن الأرز الهندى أرخص من المصرى بنسبة 60% وأن تيسير الاشتراطات على الشركات الموردة يدعم نجاح الممارسة وشراء الكميات المستهدفة.

واشترطت الهيئة أن تسدد مصروفات التخليص الجمركى والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائى مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصرى فى حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصرى كما يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها ويجب أن تكون العروض صالحة حتى 30 ديسمبر 2023.