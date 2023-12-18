التموين تستهدف شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال ممارسة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال الممارسة رقم 1 التى أعلنت عنها مؤخرًا.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تستهدف شراء كمية 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال الممارسة وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجى من الأرز وتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتعاقد خلال موسم الأرز بالعام الحالى على شراء اى كميات من المزراعين.
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أوضح أن أسعار الأرز المحلى فى الوقت الحالى تشهد ارتفاعا فى الأسعار ليتراوح سعر الطن الأبيض بين 27 و30 ألف جنيه للطن بينما تنخفض أسعار الأرز الهندى بنسبة كبيرة كما أنه يقارب إلى حد كبير طعم الأرز المصرى.
وكانت الهند قد أصدرت قرار فى نوفمبر الماضى باستثناء خمس دول من بينها مصر من قرار حظر تصدير الأرز الأبيض وسمحت بتصدير كمية 60 ألف طن أرز أبيض غير بسمتى.
من جانبه، قال مصطفى عبدالجواد نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الوزارة لجأت إلى استيراد الأرز الهندى نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالأرز المصرى الذى يتخطى سعره حاجز 30 ألف جنيه للطن فى الوقت الحالى مقارنة بسعر الأرز الهندى 20 ألف جنيها للطن.
أضاف عبدالجواد، أن أسعار الأرز الشعير حاليا تتراوح بين 18.7 ألف جنيه للطن رفيع الحبة و19.5 ألف جنيه للطن عريض الحبة، بينما يترواح سعر طن الأرز الابيض بين 27 و30 و32 جنيها للكيلو حسب الجودة ونسبة الكسر، متوقعا أن يكون للكميات المستوردة تأثير إيجابى على الأسعار بعد وصولها فعليا للسوق المحلى.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت الخميس الماضى عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندى أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال ألفترة من 1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 / أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024 تسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع
ومن جانبه قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه فى حالة تفاوض الحكومة المصرية مع نظيرتها الهندية على زيادة الكميات المسموح بتصديرها لمصر ومضاعفة الكميات سيكون لذلك تأثير إيجابى على السوق المحلى وتهدئة الأسعار
أشار الى أن الأرز الهندى أرخص من المصرى بنسبة 60% وأن تيسير الاشتراطات على الشركات الموردة يدعم نجاح الممارسة وشراء الكميات المستهدفة.
واشترطت الهيئة أن تسدد مصروفات التخليص الجمركى والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائى مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصرى فى حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصرى كما يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها ويجب أن تكون العروض صالحة حتى 30 ديسمبر 2023.
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