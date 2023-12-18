روسيا تحذر الشركات الأمريكية من حظر محتمل لصادرات اليورانيوم

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت شركة“تينيكس” (Tenex) – وهي شركة يورانيوم روسية مملوكة للدولة- العملاء الأميركيين من أن الكرملين ربما يمنع بصورة استباقية صادرات وقوده النووي إلى الولايات المتحدة الأميركية إذا أقر المشرعون في واشنطن تشريعاً يحظر الواردات بداية من 2028، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

أوضح أحد الأشخاص أن فرع“تينيكس” في الولايات المتحدة الأميركية طلب من شركات الكهرباء بما فيها“كونستليشن إنرجي” و” ديوك إنرجي” و”دومينيون إنرجي” الاستعداد لنتيجة من هذا النوع، مضيفاً أن الكرملين لم يتخذ قراراً نهائياً.

موضوعاتS&P: إثيوبيا تواجه تعثراً انتقائياً عن سداد سندات رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد: سنجد حلا لمساعدة أوكرانيا رئيسة المركزي التركي: نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي

لم تستجب“كونستليشن” و”ديوك و”دومينيون” في حينه على طلب للتعليق على الموضوع. نفت شركة“روساتوم” النووية الحكومية الروسية، مالكة“تينيكس”، صدور أي تحذيرات للعملاء الأميركيين.

أوضح المكتب الإعلامي لـ”روساتوم” في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني أن“تينيكس” تنفي بالكلية المعلومات غير الصحيحة المرتبطة بالتحذيرات المزعومة من حظر استباقي محتمل على إمدادات اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة الأميركية.

أشار البيان إلى أنه” لم يصدر عن تينيكس ولا أي من شركاتها التابعة إخطارات من هذا النوع لعملائها الأجانب”، موضحاً أن الشركة تفي بجميع التزاماتها التعاقدية وستستمر في ذلك.

ربما يُحدث تحرك منع الصادرات فوضى في أسواق اليورانيوم، ما يرفع أسعار وقود مفاعلات الطاقة النووية، الأمر الذي قد يصعُب على المرافق الصغيرة استيعابه. ما زالت توقعات الحظر الأميركي الشامل غير واضحة. مُنع قرار أقره مجلس النواب الأميركي بحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب من المرور السريع في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، رغم أن التشريع الذي يحظى بتأييد كبير قد يعاد طرحه.

كما أن تأثير التحرك الروسي المحتمل يعتمد على التوقيت. يسمح التشريع المعلق المعروض على الكونغرس الأميركي باستيراد اليورانيوم الروسي حتى 2028 عن طريق استثناءات لمنح المرافق بعض الوقت لترتيب سبل العثور على إمدادات بديلة.

قدمت روسيا تقريباً ربع اليورانيوم المخصب المستخدم لإمداد المجموعة الأميركية المكونة من أكثر من 90 مفاعل تجاري، ما جعلها المورد الأجنبي الأول للولايات المتحدة السنة الماضية، بحسب بيانات وزارة الطاقة.

بدون وجود استثناءات في التشريع، من الممكن أن يرتفع السعر الفوري للتخصيب الحالي البالغ 152 دولاراً لكل وحدة عمل منفصلة بنسبة 20% ليسجل مستوى قياسي مرتفع 180 دولارًا لكل وحدة عمل منفصلة، بحسب جوناثان هينز، رئيس شركة بحوث سوق الوقود النووي“يو إكس سي” (UxC). يقاس اليورانيوم المخصب بوحدات العمل المنفصلة وتمثل حجم وكثافة التخصيب للمعدن المشع.

اختتم“هينز”:“لكن إذا طُبق حظر فوري فقد يكون الأمر أشد تطرفاً حيث تتوافر إمدادات محدودة للغاية”.

المصدر: