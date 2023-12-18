رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد: سنجد حلا لمساعدة أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ الاتحاد الأوروبي سيجد حلّاً لمساعدة أوكرانيا، وذلك بعدما عرقلت هنغاريا الخميس تمويلاً بقيمة 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار) لكييف.

من جهته، حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على“التصرّف كأوروبي”.

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وقال الرئيس الفرنسي إن التكتل استمع إلى أوربان باحترام، مضيفاً أنّ“هذا الاحترام ينطوي على مسؤوليات” ويعني ذلك أن“يتصرّف أوربان كأوروبي ولا يأخذ التقدّم السياسي رهينة”.

ومن المفترض أن يتيح اجتماع مقبل لرؤساء دول وحكومات الاتحاد مطلع سنة 2024، إمكانية الإفراج عن المساعدات.

وفي هذا الإطار، قالت فون دير لاين في بروكسل:“حتى ذلك الحين، سنستغل الوقت للتأكد من أنّه مهما حدث، سيكون لدينا حلّ عملي في هذه القمة”.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقب قمة أوروبية“نعمل بجد، بالطبع، للتوصل إلى اتفاق بين الدول الـ27 الأعضاء. ولكنّني أعتقد أنه من الضروري أيضاً العمل على بدائل محتملة من أجل التوصّل إلى حلّ علمي في حال عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ27”.

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنّه“واثق ومتفائل للغاية” بشأن قدرة الاتحاد على الوفاء بالتزاماته تجاه أوكرانيا“بالوسائل المالية في الأسابيع المقبلة”. وأضاف“أنا واثق من أنّه سيتمّ إضفاء الطابع الرسمي على القرار”.

أما رئيس الحكومة الايرلندية ليو فارادكار، فقد أكد أمام الصحافيين أنّه“يمكن لـ26 دول عضو أن توفّر المال على أساس ثنائي، من دون المرور عبر هيكليات الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا وجود“حلول التفافية”. لكنّه اعتبر أنّه“لا يزال من الممكن التوصّل إلى اتفاق بين الدول الـ27”.

مساء الخميس، أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لمفاوضات انضمام أوكرانيا ولكنّهم لم يتمكّنوا من إقناع أوربان بتقديم مساعدة تحتاجها أوكرانيا في ظل استمرار الحرب.

وطالب رئيس الوزراء الهنغاري بأن تُدفع لبلده“جميع الأموال الأوروبية” العائدة له والبالغة مليارات الدولارات التي لا تزال مجمّدة، قبل أن يدرس إمكان التراجع عن معارضته لحزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا.

وأوضح أوربان“لطالما قلت إننا إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي ستغتنم هنغاريا الفرصة للمطالبة بوضوح بما تستحقه. ليس نصف ذلك ولا الربع بل الكلّ”.

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