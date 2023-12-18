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S&P: إثيوبيا تواجه تعثراً انتقائياً عن سداد سندات

12/18/2023 1:25:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وكالة التصنيف الائتماني“إس آند بي غلوبال ريتينغز” (S&P Global Ratings) أن إثيوبيا تواجه“تعثراً انتقائياً” عن الوفاء بالتزامات بعد أن تخلفت الحكومة يوم الإثنين عن سداد مدفوعات فائدة في موعدها، وإعلانها عدم عزمها السداد خلال فترة السماح.

قالت وزارة المالية الإثيوبية الأسبوع الماضي إن الدولة“ليست في وضع يسمح لها” بدفع مبلغ 33 مليون دولار بسبب“المركز الخارجي الضعيف” للبلاد. استندت وكالة“إس آند بي” أيضاً إلى المناقشات الجارية للحكومة مع حاملي السندات كمبرر لخفض التصنيف الائتماني لإثيوبيا، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة.

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كتب المحللون في“إس آند بي” بمن فيهم جوليا فيلوكا وذهبية غوبتا ورافي بهاتيا:“نعتبر عدم سداد الفوائد، وإعلان الحكومة أنها لن تتمكن من الوفاء بالتزامات خدمة الديون خلال فترة السماح المتفق عليها بمثابة تخلف عن سداد ديونها التجارية الخارجية”.

من جهتها، خفضت وكالة“فيتش ريتنغز” (Fitch Ratings) تصنيف إثيوبيا، يوم الخميس، إلى درجة“C”، أي أعلى بدرجة واحدة من تصنيف التخلف عن السداد، في حين صنفت وكالة“موديز إنفستورز سرفيز” (Moody's Investors Service) إثيوبيا عند رابع أدنى درجة، بنظرة مستقبلية مستقرة.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614384

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