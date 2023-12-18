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((فخر الجوف)) تستثمر 4 ملايين ريال سعودى فى إنشاء مصنع شيبسى بـ ((أكتوبر))

12/18/2023 1:25:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة فخر الجوف التجارية ضخ استثمارات بقيمة 4 ملايين ريال سعودى لإنشاء مصنع جديد للشيبسى فى مصر.

قال السيد موسى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن فخر الجوف التجارية بدأت أعمال إنشاءات المصنع الجديد فى مدينة أكتوبر الصناعية ومن المرتقب الافتتاح والتشغيل خلال النصف الأول من 2024.

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أضاف لـ“البورصة” أن الشركة درست السوق المصرى جيدًا خلال الفترة الحالية، وتبين أن سرعة التشغيل بالتزامن مع حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيونى يعزز معدل النجاح ومنافسة المنتجات الأخرى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تمتلك مصنعًا بمنطقة العاشر من رمضان ويصدر إنتاجها للسعودية وبعض الدول العربية مثل الامارات إذ يصل حجم الإنتاج الشهرى من 50 إلى 60 طنا بقيمة تصل إلى 10 ملايين ريال سعودى سنويًا.

أوضح أن حجم صادرات الشركة وصل إلى 9 ملايين ريال سعودى بنهاية نوفمبر 2023 ونسعى إلى تحقيق نمو فى المبيعات بنسبة 20% مع بداية العام المقبل.
لفت إلى أن حملات المقاطعة دفعت بعض شركات الصناعات الغذائية المحلية إلى مضاعفة حجم إنتاجها لسد الفجوة الاستهلاكية فى السوق المحلى والدول العربية.

وشركة فخر الجوف التجارية هى شركة مصرية سعودية تأسست عام 2022 وتحمل علامتها التجارية اسم ((ايجل شيبس)) تتخصص فى تصنيع الشيبسى والسناكس داخل مصر وتصدره إلى السعودية وبعض الدول العربية.

كتبت_ تقى أيمن

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