((فخر الجوف)) تستثمر 4 ملايين ريال سعودى فى إنشاء مصنع شيبسى بـ ((أكتوبر))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة فخر الجوف التجارية ضخ استثمارات بقيمة 4 ملايين ريال سعودى لإنشاء مصنع جديد للشيبسى فى مصر.
قال السيد موسى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن فخر الجوف التجارية بدأت أعمال إنشاءات المصنع الجديد فى مدينة أكتوبر الصناعية ومن المرتقب الافتتاح والتشغيل خلال النصف الأول من 2024.
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أضاف لـ“البورصة” أن الشركة درست السوق المصرى جيدًا خلال الفترة الحالية، وتبين أن سرعة التشغيل بالتزامن مع حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيونى يعزز معدل النجاح ومنافسة المنتجات الأخرى.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تمتلك مصنعًا بمنطقة العاشر من رمضان ويصدر إنتاجها للسعودية وبعض الدول العربية مثل الامارات إذ يصل حجم الإنتاج الشهرى من 50 إلى 60 طنا بقيمة تصل إلى 10 ملايين ريال سعودى سنويًا.
أوضح أن حجم صادرات الشركة وصل إلى 9 ملايين ريال سعودى بنهاية نوفمبر 2023 ونسعى إلى تحقيق نمو فى المبيعات بنسبة 20% مع بداية العام المقبل.
لفت إلى أن حملات المقاطعة دفعت بعض شركات الصناعات الغذائية المحلية إلى مضاعفة حجم إنتاجها لسد الفجوة الاستهلاكية فى السوق المحلى والدول العربية.
وشركة فخر الجوف التجارية هى شركة مصرية سعودية تأسست عام 2022 وتحمل علامتها التجارية اسم ((ايجل شيبس)) تتخصص فى تصنيع الشيبسى والسناكس داخل مصر وتصدره إلى السعودية وبعض الدول العربية.
كتبت_ تقى أيمن
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