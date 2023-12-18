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النفط يغلق مستقرًا.. ويسجل مكاسب أسبوعية لأول مرة بـ8 أسابيع

12/18/2023 1:25:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط في ختام التعاملات، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 8 أسابيع، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعقب بيانات أظهرت تباطؤ نشاط التنقيب في الولايات المتحدة.

وفي ختام التداولات، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير عند 76.55 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 0.9%.

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وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% تقريبًا أو بمقدار 13 سنتًا إلى 71.78 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط النشطة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بمقدار منصتين إلى 501 منصة.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614382

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