النفط يغلق مستقرًا.. ويسجل مكاسب أسبوعية لأول مرة بـ8 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار النفط في ختام التعاملات، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 8 أسابيع، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعقب بيانات أظهرت تباطؤ نشاط التنقيب في الولايات المتحدة.
وفي ختام التداولات، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير عند 76.55 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 0.9%.
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وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% تقريبًا أو بمقدار 13 سنتًا إلى 71.78 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط النشطة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بمقدار منصتين إلى 501 منصة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614382
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