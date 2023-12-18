الذهب يحقق مكاسب أسبوعية 1% بالرغم من إغلاقه منخفضًا

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب في ختام التعاملات، لكنها حققت مكاسب أسبوعية، بضغط من ارتفاع قيمة الدولار واستيعاب الأسواق لخطط خفض الفائدة في العام المقبل.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنسبة 0.45% أو 9.2 دولار إلى 2035.7 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

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وجاءت تحركات المعدن النفيس والدولار، في أعقاب استيعاب الأسواق لقرار تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة الأربعاء، والذي كشف الاحتياطي الفيدرالي بعده عن توقعات بخفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

تكبد الدولار وعوائد سندات الخزانة خسائر حادة خلال الجلستين الماضيين، فيما انتعشت الأسهم والذهب، حيث عاود الأخير الارتفاع فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى وبدا في طريقه نحو إغلاق قياسي في تعاملات الخميس قبل أن يقلص مكاسبه عند إنهاء الجلسة.