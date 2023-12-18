الذهب يحقق مكاسب أسبوعية 1% بالرغم من إغلاقه منخفضًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار الذهب في ختام التعاملات، لكنها حققت مكاسب أسبوعية، بضغط من ارتفاع قيمة الدولار واستيعاب الأسواق لخطط خفض الفائدة في العام المقبل.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنسبة 0.45% أو 9.2 دولار إلى 2035.7 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.
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وجاءت تحركات المعدن النفيس والدولار، في أعقاب استيعاب الأسواق لقرار تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة الأربعاء، والذي كشف الاحتياطي الفيدرالي بعده عن توقعات بخفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.
تكبد الدولار وعوائد سندات الخزانة خسائر حادة خلال الجلستين الماضيين، فيما انتعشت الأسهم والذهب، حيث عاود الأخير الارتفاع فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى وبدا في طريقه نحو إغلاق قياسي في تعاملات الخميس قبل أن يقلص مكاسبه عند إنهاء الجلسة.
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