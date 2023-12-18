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1.2 تريليون يوان حجم مشتريات بنوك الصين من النقد الأجنبي في نوفمبر

12/18/2023 1:25:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن بنوك الصين سجّلت 176.1 مليار يوان، أي نحو 24.8 مليار دولار، صافي عجز في تسوية النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، من حيث قيمة اليوان، بلغ إجمالي مشتريات البنوك من النقد الأجنبي 1.24 تريليون يوان، فيما وصل حجم مبيعاتها حوالي 1.42 تريليون يوان في نوفمبر الماضي.

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وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بلغ حجم مشتريات البنوك الصينية من النقد الأجنبي 14.1 تريليون يوان، بينما وصل حجم المبيعات إلى قرابة 14.59 تريليون يوان.

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