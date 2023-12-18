1.2 تريليون يوان حجم مشتريات بنوك الصين من النقد الأجنبي في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن بنوك الصين سجّلت 176.1 مليار يوان، أي نحو 24.8 مليار دولار، صافي عجز في تسوية النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي.
ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، من حيث قيمة اليوان، بلغ إجمالي مشتريات البنوك من النقد الأجنبي 1.24 تريليون يوان، فيما وصل حجم مبيعاتها حوالي 1.42 تريليون يوان في نوفمبر الماضي.
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وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بلغ حجم مشتريات البنوك الصينية من النقد الأجنبي 14.1 تريليون يوان، بينما وصل حجم المبيعات إلى قرابة 14.59 تريليون يوان.
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