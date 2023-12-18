استهلاك الطاقة في الصين يرتفع 11.6% خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، نمواً ملحوظاً في حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في الصين خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وأشارت بيانات الهيئة الوطنية للطاقة، إلى ارتفاع حجم استهلاك الطاقة بنسبة 11.6% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 763 مليار كيلوواط ساعة في الشهر الماضي.
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وازداد حجم استهلاك الطاقة في قطاع الزراعة بنسبة 12.2% على أساس سنوي، فيما ازداد نظيره في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 9.8% و20.9% على أساس سنوي على التوالي.
وفي الوقت نفسه، ازداد حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 93.6 مليار كيلوواط ساعة.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 8.4 تريليون كيلوواط ساعة
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