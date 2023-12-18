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استهلاك الطاقة في الصين يرتفع 11.6% خلال نوفمبر

12/18/2023 1:25:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، نمواً ملحوظاً في حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في الصين خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي.

وأشارت بيانات الهيئة الوطنية للطاقة، إلى ارتفاع حجم استهلاك الطاقة بنسبة 11.6% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 763 مليار كيلوواط ساعة في الشهر الماضي.

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وازداد حجم استهلاك الطاقة في قطاع الزراعة بنسبة 12.2% على أساس سنوي، فيما ازداد نظيره في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 9.8% و20.9% على أساس سنوي على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ازداد حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 93.6 مليار كيلوواط ساعة.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 8.4 تريليون كيلوواط ساعة

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