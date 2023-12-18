33 مليار دولار زيادة بحيازات الأجانب من السندات الصينية خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، تسجيل زيادات صافية في الحيازات الأجنبية من السندات الصينية بلغت 33 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي ثاني أعلى رقم في تاريخ البلاد.
وقالت وانج تشون يينج، نائب المدير والمتحدثة باسم الهيئة، إن رأس المال العابر للحدود ضمن استثمارات الأوراق المالية قد استأنف تدفقاته، مدفوعاً بتزايد رغبة رأس المال الأجنبي لتخصيص سندات الرنمينبي.
موضوعات متعلقة
“سيتي جروب” يطلب من موظفيه العمل عن بُعد حتى نهاية 2023 أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار مساعدة بقيمة 50 مليار يورو الصين تحظر هواتف“أيفون” داخل الهيئات الحكومية
وأشارت وانج إلى أن التوقعات والمعاملات المسجّلة في سوق الصرف الأجنبي بالصين ظلّت مستقرة بشكل عام في الشهر الماضي، مضيفة أن الشركات لا تزال“عقلانية” في تداولات النقد الأجنبي.
MENAFN18122023000202011048ID1107614378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.