33 مليار دولار زيادة بحيازات الأجانب من السندات الصينية خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، تسجيل زيادات صافية في الحيازات الأجنبية من السندات الصينية بلغت 33 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي ثاني أعلى رقم في تاريخ البلاد.

وقالت وانج تشون يينج، نائب المدير والمتحدثة باسم الهيئة، إن رأس المال العابر للحدود ضمن استثمارات الأوراق المالية قد استأنف تدفقاته، مدفوعاً بتزايد رغبة رأس المال الأجنبي لتخصيص سندات الرنمينبي.

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وأشارت وانج إلى أن التوقعات والمعاملات المسجّلة في سوق الصرف الأجنبي بالصين ظلّت مستقرة بشكل عام في الشهر الماضي، مضيفة أن الشركات لا تزال“عقلانية” في تداولات النقد الأجنبي.