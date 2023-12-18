البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار للمغرب

MENAFN - Al-Borsa News) وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم برنامج إصلاح التعليم العالي بالمغرب.

وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة المغرب العربي ومالطا، في بيان ،إن البرنامج سيسهم بمجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

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وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة وملاءمة نظام التعليم العالي العمومي في المغرب لسوق العمل وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات العمومية المغربية.