البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار للمغرب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم برنامج إصلاح التعليم العالي بالمغرب.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة المغرب العربي ومالطا، في بيان ،إن البرنامج سيسهم بمجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
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وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة وملاءمة نظام التعليم العالي العمومي في المغرب لسوق العمل وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات العمومية المغربية.
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