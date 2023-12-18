إيرادات سوق الألعاب في الصين تسجل 43 مليار دولار بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت إيرادات سوق الألعاب في الصين نحو 303 مليار يوان، أي نحو 42.7 مليار دولار، خلال العام الجاري 2023، بزيادة 14% على أساس سنوي.

وصدر التقرير السنوي بشأن صناعة الألعاب في الصين خلال المؤتمر السنوي لصناعة الألعاب الصينية لعام 2023.

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ووفقا للتقرير، يوجد في الصين الآن 668 مليون لاعب، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

وقال التقرير، إن الألعاب المطورة ذاتيا في الصين، حققت إيرادات قاربت 16.4 مليار دولار في السوق الخارجية في عام 2023، ليتخطى إجمالي إيراداتها 100 مليار يوان لمدة أربع سنوات متتالية.

تظل الولايات المتحدة واليابان السوقين الخارجيين الرئيسيين لألعاب الهاتف المحمول الصينية، إذ يمثلان 32.5% و18.9% على التوالي من حيث الحصة السوقية، وتليهما جمهورية كوريا.