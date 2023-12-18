إيرادات سوق الألعاب في الصين تسجل 43 مليار دولار بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت إيرادات سوق الألعاب في الصين نحو 303 مليار يوان، أي نحو 42.7 مليار دولار، خلال العام الجاري 2023، بزيادة 14% على أساس سنوي.
وصدر التقرير السنوي بشأن صناعة الألعاب في الصين خلال المؤتمر السنوي لصناعة الألعاب الصينية لعام 2023.
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ووفقا للتقرير، يوجد في الصين الآن 668 مليون لاعب، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.
وقال التقرير، إن الألعاب المطورة ذاتيا في الصين، حققت إيرادات قاربت 16.4 مليار دولار في السوق الخارجية في عام 2023، ليتخطى إجمالي إيراداتها 100 مليار يوان لمدة أربع سنوات متتالية.
تظل الولايات المتحدة واليابان السوقين الخارجيين الرئيسيين لألعاب الهاتف المحمول الصينية، إذ يمثلان 32.5% و18.9% على التوالي من حيث الحصة السوقية، وتليهما جمهورية كوريا.
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