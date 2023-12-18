3.17 تريليون دولار احتياطي النقد الأجنبي في الصين بنهاية نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل احتياطي النقد الأجنبي بالصين 3.1718 تريليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة عن المستوى المسجل عند 3.1012 تريليون دولار بنهاية أكتوبر، بحسب الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي الصيني، إن حجم الأموال باليوان المستحقة للنقد الأجنبي واصل في تسجيل التوسع للشهر الثالث على التوالي.
موضوعات متعلقة
“سيتي جروب” يطلب من موظفيه العمل عن بُعد حتى نهاية 2023 أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار مساعدة بقيمة 50 مليار يورو الصين تحظر هواتف“أيفون” داخل الهيئات الحكومية
وأضاف البنك، أن الأموال المذكورة بلغت قرابة 21.98 تريليون يوان، أي نحو 3.1 تريليون دولار، بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، بزيادة 76.2 مليار يوان عن شهر أكتوبر الأسبق.
وتعتبر هذه الأموال مؤشراً مهماً لتدفقات رأسمال الأجنبي العابرة للحدود وسيولة اليوان المحلية.
MENAFN18122023000202011048ID1107614375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.