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3.17 تريليون دولار احتياطي النقد الأجنبي في الصين بنهاية نوفمبر

12/18/2023 1:25:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل احتياطي النقد الأجنبي بالصين 3.1718 تريليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة عن المستوى المسجل عند 3.1012 تريليون دولار بنهاية أكتوبر، بحسب الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وقال البنك المركزي الصيني، إن حجم الأموال باليوان المستحقة للنقد الأجنبي واصل في تسجيل التوسع للشهر الثالث على التوالي.

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وأضاف البنك، أن الأموال المذكورة بلغت قرابة 21.98 تريليون يوان، أي نحو 3.1 تريليون دولار، بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، بزيادة 76.2 مليار يوان عن شهر أكتوبر الأسبق.

وتعتبر هذه الأموال مؤشراً مهماً لتدفقات رأسمال الأجنبي العابرة للحدود وسيولة اليوان المحلية.

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