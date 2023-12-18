الصين تسجل نمواً في عدد شواحن السيارات الكهربائية خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت الصين نموا بنسبة 51.7% في عدد ركائز شحن السيارات الكهربائية خلال نوفمبر الماضي.

وارتفع عدد ركائز الشحن بمقدار 101 ألف ركيزة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، وفقا لبيانات تحالف تعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

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وأضيفت قرابة 75 ألف ركيزة شحن عامة جديدة شهريا في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2022 ونوفمبر 2023.

عملت الصين على توسيع مرافق شحن السيارات في الأعوام الأخيرة، بفضل السوق المزدهرة للسيارات الكهربائية.

وقفز حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في السوق المحلية بنسبة 31.7%، ليصل إلى 7.21 مليون وحدة في فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.