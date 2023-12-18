الصين تسجل نمواً في عدد شواحن السيارات الكهربائية خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت الصين نموا بنسبة 51.7% في عدد ركائز شحن السيارات الكهربائية خلال نوفمبر الماضي.
وارتفع عدد ركائز الشحن بمقدار 101 ألف ركيزة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، وفقا لبيانات تحالف تعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
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وأضيفت قرابة 75 ألف ركيزة شحن عامة جديدة شهريا في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2022 ونوفمبر 2023.
عملت الصين على توسيع مرافق شحن السيارات في الأعوام الأخيرة، بفضل السوق المزدهرة للسيارات الكهربائية.
وقفز حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في السوق المحلية بنسبة 31.7%، ليصل إلى 7.21 مليون وحدة في فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
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