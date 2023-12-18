صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق تنهي سلسلة خسائر 15 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 7.6% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحولا بعد انخفاضها لمدة 16 شهرا على التوالي.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية“يونهاب”، اليوم السبت، أن صادرات الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلى 17.9 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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وقالت الوزارة، إن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات، وهي العنصر الرئيسي في كوريا الجنوبية، بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتاليا.
وتراجعت واردات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 10.9% على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.4 مليارات دولار في هذا القطاع.
وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليارات دولار، بزيادة 10.7% على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل حاد بنسبة 36.4%.
وقالت الوزارة، إن الانتعاش يعود إلى ارتفاع متوسط السعر الفصلي لمنتجات الدي-رام سعة 8 جيجابيت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بعد انخفاض مستمر منذ الربع الثالث من عام 2021.
وارتفعت مبيعات الشاشات في الخارج بنسبة 3.7% إلى 2.1 مليار دولار، لتواصل سلسلة مكاسبها للشهر الرابع على التوالي، وذلك بفضل زيادة الطلب على شاشات OLED المحمولة وشاشات الكريستال السائل.
كما ارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 12.2% لتصل إلى 1.6 مليار دولار وسط انتعاش تدريجي لسوق الهواتف الذكية العالمية.
لكن صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات انخفضت بنسبة 22.7% و21.6% لتصل إلى 750 مليون دولار و210 مليون دولار على التوالي.
وبحسب الدولة، ارتفعت الشحنات إلى الصين وهونج كونج بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليارات دولار، مسجلة زيادة للمرة الأولى منذ 18 شهرا.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 12.5% و5.4% إلى 2.1 مليار دولار و1.02 مليون دولار على التوالي، وذلك بفضل الطلب القوي على البطاريات الثانوية.
كما زادت الصادرات إلى فيتنام واليابان بنسبة 4.1% و2.1% إلى 3.1 مليارات دولار و320 مليون دولار على التوالي.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614373