صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق تنهي سلسلة خسائر 15 شهرًا

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 7.6% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحولا بعد انخفاضها لمدة 16 شهرا على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية“يونهاب”، اليوم السبت، أن صادرات الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلى 17.9 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وقالت الوزارة، إن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات، وهي العنصر الرئيسي في كوريا الجنوبية، بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتاليا.

وتراجعت واردات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 10.9% على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.4 مليارات دولار في هذا القطاع.

وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليارات دولار، بزيادة 10.7% على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل حاد بنسبة 36.4%.

وقالت الوزارة، إن الانتعاش يعود إلى ارتفاع متوسط السعر الفصلي لمنتجات الدي-رام سعة 8 جيجابيت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بعد انخفاض مستمر منذ الربع الثالث من عام 2021.

وارتفعت مبيعات الشاشات في الخارج بنسبة 3.7% إلى 2.1 مليار دولار، لتواصل سلسلة مكاسبها للشهر الرابع على التوالي، وذلك بفضل زيادة الطلب على شاشات OLED المحمولة وشاشات الكريستال السائل.

كما ارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 12.2% لتصل إلى 1.6 مليار دولار وسط انتعاش تدريجي لسوق الهواتف الذكية العالمية.

لكن صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات انخفضت بنسبة 22.7% و21.6% لتصل إلى 750 مليون دولار و210 مليون دولار على التوالي.

وبحسب الدولة، ارتفعت الشحنات إلى الصين وهونج كونج بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليارات دولار، مسجلة زيادة للمرة الأولى منذ 18 شهرا.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 12.5% و5.4% إلى 2.1 مليار دولار و1.02 مليون دولار على التوالي، وذلك بفضل الطلب القوي على البطاريات الثانوية.

كما زادت الصادرات إلى فيتنام واليابان بنسبة 4.1% و2.1% إلى 3.1 مليارات دولار و320 مليون دولار على التوالي.

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