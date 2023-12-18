وول ستريت.. S&P 500 يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2017

MENAFN - Al-Borsa News) حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية بأكثر من 2.5%، وسجل مؤشر“S&P 500” مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ 2017.

وسجل“داو جونز” مكاسب للأسبوع التاسع، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ 2019.

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ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، حيث يواصل المستثمرون تدفقهم إلى الأصول الخطرة بفضل توقعات خفض الفائدة وإنهاء دورة التشديد النقدي.

وفي نهاية التداولات ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو بمقدار 56 نقطة إلى 37305 نقاط، بعدما سجل مستوى قياسيًا أول أمس.

واستقر مؤشر”S&P 500′′ عند 4719 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% أو 52 نقطة إلى 14813 نقطة.

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