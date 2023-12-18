Monday, 18 December 2023 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت.. S&P 500 يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2017

12/18/2023 1:25:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية بأكثر من 2.5%، وسجل مؤشر“S&P 500” مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ 2017.

وسجل“داو جونز” مكاسب للأسبوع التاسع، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ 2019.

موضوعات متعلقة عمر هشام طلعت: العلامات التجارية فى مولات“مدينتى” و”الرحاب” تحقق أعلى مبيعات وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق تنهي سلسلة خسائر 15 شهرًا

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، حيث يواصل المستثمرون تدفقهم إلى الأصول الخطرة بفضل توقعات خفض الفائدة وإنهاء دورة التشديد النقدي.

وفي نهاية التداولات ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو بمقدار 56 نقطة إلى 37305 نقاط، بعدما سجل مستوى قياسيًا أول أمس.

واستقر مؤشر”S&P 500′′ عند 4719 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% أو 52 نقطة إلى 14813 نقطة.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث