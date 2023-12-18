وول ستريت.. S&P 500 يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2017

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية بأكثر من 2.5%، وسجل مؤشر“S&P 500” مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ 2017.
وسجل“داو جونز” مكاسب للأسبوع التاسع، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ 2019.
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ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، حيث يواصل المستثمرون تدفقهم إلى الأصول الخطرة بفضل توقعات خفض الفائدة وإنهاء دورة التشديد النقدي.
وفي نهاية التداولات ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو بمقدار 56 نقطة إلى 37305 نقاط، بعدما سجل مستوى قياسيًا أول أمس.
واستقر مؤشر”S&P 500′′ عند 4719 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% أو 52 نقطة إلى 14813 نقطة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614372
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