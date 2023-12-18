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بوتين يحذّر من أي تدخل أجنبي في انتخابات الرئاسة الروسية

12/18/2023 1:25:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذّر الرئيس فلاديمير بوتين، من حدوث أي تدخل أجنبي خلال حملة انتخابات الرئاسة الروسية والمقررة في مارس 2024، على خلفية الصراع في أوكرانيا وقمع كل أشكال المعارضة.

وقال بوتين، المرشّح لاعادة انتخابه خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في الدوما، إن“أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية”.

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وأكد“نحن ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله، إن الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا”، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

كذلك، أكّد أنه“في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد الجنود الأوكرانيين الأسرى بشكل كبير”.

وأعلن الرئيس الروسي الأسبوع الماضي ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 مارس.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614371

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