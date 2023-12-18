بوتين يحذّر من أي تدخل أجنبي في انتخابات الرئاسة الروسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذّر الرئيس فلاديمير بوتين، من حدوث أي تدخل أجنبي خلال حملة انتخابات الرئاسة الروسية والمقررة في مارس 2024، على خلفية الصراع في أوكرانيا وقمع كل أشكال المعارضة.
وقال بوتين، المرشّح لاعادة انتخابه خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في الدوما، إن“أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية”.
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وأكد“نحن ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله، إن الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا”، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
كذلك، أكّد أنه“في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد الجنود الأوكرانيين الأسرى بشكل كبير”.
وأعلن الرئيس الروسي الأسبوع الماضي ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 مارس.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614371
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