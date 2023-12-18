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وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس

12/18/2023 1:25:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وذكرت وزارة المالية، اليوم السبت، أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلاً من يوم الأحد 7 يناير.

وأوضح أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 21، 22، 23، 24، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 4، 8، 9 من الشهر ذاته.

وسيتم صرف مرتبات فبراير فى أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 من ذات الشهر نفسه.

وسيتم صرف مرتبات مارس أيام 21، 24، 25، 26، 27 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته.

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