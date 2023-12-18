مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل عطلته لمواصلة مفاوضات دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرّر مجلس الشيوخ الأمريكي تأجيل عطلة نهاية العام لمنح نفسه المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة دعم لأوكرانيا، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر.
وصادق الكونجرس على مساعدات هائلة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، لكنه يشهد خلافات بشأن الحزمة الأخيرة التي اقترحها الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
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ويؤيد الديمقراطيون الحزمة التي تتجاوز قيمتها 61 مليار دولار وتشمل مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
كذلك فإنّ هذه الحزمة لا يعارضها الجمهوريون، باستثناء حفنة من المشرعين اليمينيين المتشددين، لكنّهم يطالبون في المقابل بتشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة بشكل كبير.
وكان أمام مجلس الشيوخ مهلة حتى الجمعة فقط، الموعد التقليدي لبداية العطلة البرلمانية، للتوصل إلى حل وسط بشأن الحزمة الجديدة.
لكن تشاك شومر أعلن أنّ“المجلس سينعقد الإثنين لمنح المفاوضين، نيابة عن البيت الأبيض والديموقراطيين والجمهوريين، وقتاً للتوصّل إلى اتفاق”.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614369
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