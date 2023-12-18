مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل عطلته لمواصلة مفاوضات دعم أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) قرّر مجلس الشيوخ الأمريكي تأجيل عطلة نهاية العام لمنح نفسه المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة دعم لأوكرانيا، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر.

وصادق الكونجرس على مساعدات هائلة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، لكنه يشهد خلافات بشأن الحزمة الأخيرة التي اقترحها الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

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ويؤيد الديمقراطيون الحزمة التي تتجاوز قيمتها 61 مليار دولار وتشمل مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

كذلك فإنّ هذه الحزمة لا يعارضها الجمهوريون، باستثناء حفنة من المشرعين اليمينيين المتشددين، لكنّهم يطالبون في المقابل بتشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة بشكل كبير.

وكان أمام مجلس الشيوخ مهلة حتى الجمعة فقط، الموعد التقليدي لبداية العطلة البرلمانية، للتوصل إلى حل وسط بشأن الحزمة الجديدة.

لكن تشاك شومر أعلن أنّ“المجلس سينعقد الإثنين لمنح المفاوضين، نيابة عن البيت الأبيض والديموقراطيين والجمهوريين، وقتاً للتوصّل إلى اتفاق”.

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