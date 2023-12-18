المركزي الألماني يتوقع انكماشًا طفيفًا للاقتصاد خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البنك المركزي الألماني، إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل.
ويأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.
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ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو، أظهرت توقعات البنك المركزي الألماني نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.
وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 وتحقيق نمو 0.4% في العام المقبل.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614368
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