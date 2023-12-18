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المركزي الألماني يتوقع انكماشًا طفيفًا للاقتصاد خلال 2023

12/18/2023 1:25:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال البنك المركزي الألماني، إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل.

ويأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.

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ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو، أظهرت توقعات البنك المركزي الألماني نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.

وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 وتحقيق نمو 0.4% في العام المقبل.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614368

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