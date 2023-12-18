الصين تحظر هواتف أيفون داخل الهيئات الحكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت وكالات وشركات صينية حكومية في جميع أنحاء البلاد، أوامر جديدة لموظفيها بالتوقف عن إحضار هواتف“أيفون” وغيرها من الأجهزة التابعة لعلامات غير محلية إلى أماكن العمل.
ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر، فإن الأوامر الجديدة تفرض حظرًا غير مسبوق على أجهزة شركتي“آبل” و”سامسونج” في بعض أجزاء أكبر سوق للجوالات في العالم.
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وذكرت المصادر، أن العديد من الشركات والإدارات الحكومية في ثماني مقاطعات على الأقل، أصدرت تعليمات للموظفين في الشهر أو الشهرين الماضيين للبدء في استخدام جوالات تحمل العلامات التجارية المحلية.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614367
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