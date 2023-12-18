الصين تحظر هواتف أيفون داخل الهيئات الحكومية

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت وكالات وشركات صينية حكومية في جميع أنحاء البلاد، أوامر جديدة لموظفيها بالتوقف عن إحضار هواتف“أيفون” وغيرها من الأجهزة التابعة لعلامات غير محلية إلى أماكن العمل.

ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر، فإن الأوامر الجديدة تفرض حظرًا غير مسبوق على أجهزة شركتي“آبل” و”سامسونج” في بعض أجزاء أكبر سوق للجوالات في العالم.

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وذكرت المصادر، أن العديد من الشركات والإدارات الحكومية في ثماني مقاطعات على الأقل، أصدرت تعليمات للموظفين في الشهر أو الشهرين الماضيين للبدء في استخدام جوالات تحمل العلامات التجارية المحلية.

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