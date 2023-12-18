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أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار مساعدة بقيمة 50 مليار يورو

12/18/2023 1:25:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حثّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، على إقرار المساعدة المالية البالغة 50 مليار يورو في يناير، بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إقرارها.

وتسعى أوكرانيا بشكل حثيث لتغيير مقولة أن دعم الحلفاء الغربيين لها يتضاءل في وقت تخيم الشكوك على مساعدة من الولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان“نتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة في يناير 2024، ممّا سيسمح لنا بتلقي التمويل في أقرب وقت ممكن”.

زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة في مسعى جديد للحصول على مزيد من الدعم العسكري.

غير أنه فشل في إقناع الكونجرس الأمريكي بالموافقة على حزمة مساعدة جديدة بقيمة 60 مليار دولار مكتفيا بالقول إنه تلقى إشارات“إيجابية”، لكنه توجه إلى النرويج وألمانيا لحض الأوروبيين على المساعدة.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614366

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