أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار مساعدة بقيمة 50 مليار يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حثّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، على إقرار المساعدة المالية البالغة 50 مليار يورو في يناير، بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إقرارها.
وتسعى أوكرانيا بشكل حثيث لتغيير مقولة أن دعم الحلفاء الغربيين لها يتضاءل في وقت تخيم الشكوك على مساعدة من الولايات المتحدة.
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وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان“نتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة في يناير 2024، ممّا سيسمح لنا بتلقي التمويل في أقرب وقت ممكن”.
زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة في مسعى جديد للحصول على مزيد من الدعم العسكري.
غير أنه فشل في إقناع الكونجرس الأمريكي بالموافقة على حزمة مساعدة جديدة بقيمة 60 مليار دولار مكتفيا بالقول إنه تلقى إشارات“إيجابية”، لكنه توجه إلى النرويج وألمانيا لحض الأوروبيين على المساعدة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614366
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