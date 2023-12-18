سيتي جروب يطلب من موظفيه العمل عن بُعد حتى نهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبلغ بنك“سيتي جروب” معظم موظفيه أن بإمكانهم العمل عن بعد خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر، بعد إعلانه خطة لتسريح العاملين وإعادة الهيكلة.
ونقلت شبكة“سي إن بي سي” عن مصادر مطلعة على الأمر قولها، إن البنك أخبر الموظفين أن بإمكانهم تسجيل الدخول عن بعد من أي مكان في بلد عملهم بداية من يوم الإثنين المقبل وحتى التاسع والعشرين من ديسمبر.
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وقالت المصادر للشبكة، إن هذه السياسة تنطبق على العاملين بالنظام المختلط، والذين يشكلون غالبية موظفي البنك البالغ عددهم 240 ألف موظف.
يشعر الموظفون بالقلق إزاء عملية إعادة الهيكلة التي تنفذها الرئيسة التنفيذية“جين فريزر”، حيث تشمل خططًا لخفض الوظائف قال البنك إنها قد تستمر خلال العام المقبل.
وقال مدير الموارد البشرية في“سيتي جروب” في مذكرة للموظفين الأسبوع الماضي:“شهد هذا العام تغييرات مهمة في جميع أرجاء البنك، ومع اقترابنا من نهايته، نأمل أن تستمتعوا بالاستراحة مع التركيز على اختتام الأعمال”.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614365
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