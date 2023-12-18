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سيتي جروب يطلب من موظفيه العمل عن بُعد حتى نهاية 2023

12/18/2023 1:25:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبلغ بنك“سيتي جروب” معظم موظفيه أن بإمكانهم العمل عن بعد خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر، بعد إعلانه خطة لتسريح العاملين وإعادة الهيكلة.

ونقلت شبكة“سي إن بي سي” عن مصادر مطلعة على الأمر قولها، إن البنك أخبر الموظفين أن بإمكانهم تسجيل الدخول عن بعد من أي مكان في بلد عملهم بداية من يوم الإثنين المقبل وحتى التاسع والعشرين من ديسمبر.

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وقالت المصادر للشبكة، إن هذه السياسة تنطبق على العاملين بالنظام المختلط، والذين يشكلون غالبية موظفي البنك البالغ عددهم 240 ألف موظف.

يشعر الموظفون بالقلق إزاء عملية إعادة الهيكلة التي تنفذها الرئيسة التنفيذية“جين فريزر”، حيث تشمل خططًا لخفض الوظائف قال البنك إنها قد تستمر خلال العام المقبل.

وقال مدير الموارد البشرية في“سيتي جروب” في مذكرة للموظفين الأسبوع الماضي:“شهد هذا العام تغييرات مهمة في جميع أرجاء البنك، ومع اقترابنا من نهايته، نأمل أن تستمتعوا بالاستراحة مع التركيز على اختتام الأعمال”.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614365

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