عمر هشام طلعت: العلامات التجارية فى مولات مدينتى والرحاب تحقق أعلى مبيعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى
، إن المجموعة تجرى دراسات سوقية قبل إنشاء المراكز التجارية بمشروعى“مدينتى” و”الرحاب” للتعرف على احتياجات سكان المشروعين، وكذلك احتياجات سكان منطقة شرق القاهرة بأكملها.
وأضاف عمر هشام طلعت، فى كلمته عقب توقيع اتفاقية مع مجموعة“فيصل الرشيد” لافتتاح أحدث فروع للعلامة التجارية“النصر” فى مول“إيست هب” بمدينتى ومول“أفينيو الرحاب”، أنه بناءً على هذه الدراسات يتم إنشاء مراكز تجارية تتنوع سواء فى الأنشطة بين تجارية وإدارية وطبية، أو فى المساحات المتاحة للعلامات التجارية، وذلك لخلق قوة شرائية، ولذا فإن العلامات التجارية التى تفتتح فروعًا فى مولات“الرحاب” و”مدينتى” تحقق أعلى مبيعات بين فروعها فى مصر.
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عمر هشام طلعت
وقال المهندس خالد فتحى، رئيس القطاع التجارى بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروع“إيست هب” من أحدث المراكز التجارية المتكاملة فى“مدينتى”، ويضم 420 وحدة تجارية، و200 وحدة طبية، إضافة إلى 630 وحدة كرافت زون بمساحة إيجارية 120 ألف متر مربع، مما يضعه فى صدارة المشروعات التجارية فى المنطقة، ويخدم المشروع سكان مشروعات مدينتى والمستقبل والعاصمة الإدارية.
وقال مؤمن الصوفى، المدير الإقليمى لمجموعة“فيصل الرشيد”:“يسعدنا افتتاح فرعين للعلامة التجارية النصر بمولات تجارية فى مدينتى والرحاب، لتقديم أعلى مستوى من الجودة لعملاء مجموعة طلعت مصطفى، ونتمنى استمرار التعاون مع المجموعة فى كل المراكز التجارية الأخرى”.
وأضاف أن مجموعة“فيصل الرشيد” تستهدف زيادة عدد فروعها فى مصر إلى 100 فرع بحلول عام 2025، على أن تستكمل خطتها التوسعية للوصول إلى 300 فرع بحلول عام 2030، وعلى المستوى الإقليمى تعتزم افتتاح أول فرع فى ليبيا فى عام 2024، وإضافة فروع أخرى بمختلف دول شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.
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