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عمر هشام طلعت: العلامات التجارية فى مولات مدينتى والرحاب تحقق أعلى مبيعات

12/18/2023 1:25:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، إن المجموعة تجرى دراسات سوقية قبل إنشاء المراكز التجارية بمشروعى“مدينتى” و”الرحاب” للتعرف على احتياجات سكان المشروعين، وكذلك احتياجات سكان منطقة شرق القاهرة بأكملها.

وأضاف عمر هشام طلعت، فى كلمته عقب توقيع اتفاقية مع مجموعة“فيصل الرشيد” لافتتاح أحدث فروع للعلامة التجارية“النصر” فى مول“إيست هب” بمدينتى ومول“أفينيو الرحاب”، أنه بناءً على هذه الدراسات يتم إنشاء مراكز تجارية تتنوع سواء فى الأنشطة بين تجارية وإدارية وطبية، أو فى المساحات المتاحة للعلامات التجارية، وذلك لخلق قوة شرائية، ولذا فإن العلامات التجارية التى تفتتح فروعًا فى مولات“الرحاب” و”مدينتى” تحقق أعلى مبيعات بين فروعها فى مصر.

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عمر هشام طلعت

وقال المهندس خالد فتحى، رئيس القطاع التجارى بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروع“إيست هب” من أحدث المراكز التجارية المتكاملة فى“مدينتى”، ويضم 420 وحدة تجارية، و200 وحدة طبية، إضافة إلى 630 وحدة كرافت زون بمساحة إيجارية 120 ألف متر مربع، مما يضعه فى صدارة المشروعات التجارية فى المنطقة، ويخدم المشروع سكان مشروعات مدينتى والمستقبل والعاصمة الإدارية.

وقال مؤمن الصوفى، المدير الإقليمى لمجموعة“فيصل الرشيد”:“يسعدنا افتتاح فرعين للعلامة التجارية النصر بمولات تجارية فى مدينتى والرحاب، لتقديم أعلى مستوى من الجودة لعملاء مجموعة طلعت مصطفى، ونتمنى استمرار التعاون مع المجموعة فى كل المراكز التجارية الأخرى”.

وأضاف أن مجموعة“فيصل الرشيد” تستهدف زيادة عدد فروعها فى مصر إلى 100 فرع بحلول عام 2025، على أن تستكمل خطتها التوسعية للوصول إلى 300 فرع بحلول عام 2030، وعلى المستوى الإقليمى تعتزم افتتاح أول فرع فى ليبيا فى عام 2024، وإضافة فروع أخرى بمختلف دول شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

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