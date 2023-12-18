فوود تريب مصر تضخ 150 مليون جنيه استثمارات خلال 2024

(MENAFN- Al-Borsa News) الأنصارى:“فوود تريب مصر” تصدر منتجاتها إلى 20 دولة
تستهدف شركة“فوود تريب مصر” لإنتاج المقرمشات، ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وقال سامى الأنصارى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة“فوود تريب مصر”، خلال مشاركته فى معرض“فوود أفريكا”، إن الشركة تصدر منتجاتها حالياً إلى حوالى 20 دولة، بما فى ذلك فلسطين، ليبيا، السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
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وأضاف الانصارى، خلال مشاركته فى معرض“فوود أفريكا”، أن المعرض يتيح فرصة مثالية لفتح فرص التصدير، خاصةً مع العمل النشط الذى تقوم به الحكومة المصرية لتوسيع التوطين الصناعى عبر مختلف القطاعات وتقليل الواردات للتخفيف من تأثير الأزمة المالية العالمية وأزمة تدبير الدولار.
وتقام الدورة الثامنة من المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فود أفريكا” خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترى دولى.
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