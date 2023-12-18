فوود تريب مصر تضخ 150 مليون جنيه استثمارات خلال 2024

(MENAFN- Al-Borsa News) الأنصارى:“فوود تريب مصر” تصدر منتجاتها إلى 20 دولة

تستهدف شركة“فوود تريب مصر” لإنتاج المقرمشات، ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وقال سامى الأنصارى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة“فوود تريب مصر”، خلال مشاركته فى معرض“فوود أفريكا”، إن الشركة تصدر منتجاتها حالياً إلى حوالى 20 دولة، بما فى ذلك فلسطين، ليبيا، السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

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وأضاف الانصارى، خلال مشاركته فى معرض“فوود أفريكا”، أن المعرض يتيح فرصة مثالية لفتح فرص التصدير، خاصةً مع العمل النشط الذى تقوم به الحكومة المصرية لتوسيع التوطين الصناعى عبر مختلف القطاعات وتقليل الواردات للتخفيف من تأثير الأزمة المالية العالمية وأزمة تدبير الدولار.

وتقام الدورة الثامنة من المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فود أفريكا” خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترى دولى.

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