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شاهد - الاحتلال ينشر فيديو يدعي فيه توثيق ظهور محمد السنوار

12/18/2023 1:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو، يظهر القائد الكبير في حركة حماس الفلسطينية، محمد السنوار، شقيق زعيم حماس، يحيى السنوار، في سيارة تسير عبر نفق رئيسي كشف عنه الجيش في وقت سابق اليوم.


وقال الجيش عبر منصة إكس " توثيق محمد السنوار قائد مشروع بناء النفق وشقيق يحيى السنوار يقودان سيارة داخل النفق وهذه الوثائق التي تمت مصادرتها خلال العملية البرية في قطاع غزة وخضعت لاستخراج معلومات استخباراتية من قبل شعبة المخابرات".


وزعم الجيش الإسرائيلي سابقا أنه اكتشف“أكبر نفق لحماس” في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 2.5 ميل).


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