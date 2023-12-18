حادث تدهور لمركبة محملة بالخضار على طريق البحر الميت أمس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
وقع حادث تدهور لمركبة محملة بالخضار على طريق البحر الميت-باتجاه عمان- يوم امس ، نتج عنه اصابة متوسطة للسائق وفقا لما افادت الدوريات الخارجية
وأوضحت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري أن حادث التدهور لمركبة يوم أمس على طريق البحر الميت ، ناتج عن فقدان السائق للسيطرة بسبب تغيير مفاجئ في المسرب، مما تسبب في إصابة متوسطة للسائق تم نقله على إثرها إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وجددت الدوريات الخارجية نصحها للسائقين بأهمية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن السرعات الزائدة والتصرفات الخطرة، مثل تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وحذرت من استخدام المشتتات والهاتف المحمول أثناء القيادة.
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