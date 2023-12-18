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حادث تدهور لمركبة محملة بالخضار على طريق البحر الميت أمس

12/18/2023 1:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور لمركبة محملة بالخضار على طريق البحر الميت-باتجاه عمان- يوم امس ، نتج عنه اصابة متوسطة للسائق وفقا لما افادت الدوريات الخارجية
وأوضحت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري أن حادث التدهور لمركبة يوم أمس على طريق البحر الميت ، ناتج عن فقدان السائق للسيطرة بسبب تغيير مفاجئ في المسرب، مما تسبب في إصابة متوسطة للسائق تم نقله على إثرها إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وجددت الدوريات الخارجية نصحها للسائقين بأهمية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن السرعات الزائدة والتصرفات الخطرة، مثل تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وحذرت من استخدام المشتتات والهاتف المحمول أثناء القيادة.

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