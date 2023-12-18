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تنويه هام لسالكي الطرق الخارجية

12/18/2023 1:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية صباح اليوم نشطة وانسيابية على جميع الطرق الخارجية خاصة السير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة ولا وجود لعوائق تذكر
وأكدت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري أن هناك تشكلا للضباب على جسر النعيمة باتجاه الزرقاء - بلعما، وأفادت بتواجد دورياتها في الميدان لتقديم النصائح والإرشادات الضرورية للسائقين.
ونوهت الدوريات سالكي طريق الموقر - الفيصلية والحاكمية- إلى إغلاق أحد المسارب بسبب أعمال الصيانة. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحويل حركة المرور بشكل مؤقت. وأكدت وجود دورياتها في الميدان لتقديم الإرشادات الضرورية للسائقين.




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