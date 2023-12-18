زلزال بقوة 4.5 درجة جنوب غرب سيبيريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة كيميروفو جنوب غرب سيبيريا.
وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل وقوع الزلزال في الساعة 04:02 صباح اليوم الاثنين على عمق 10 كيلومترات شمال غربي قرية شيريغيش لمنطقة تاشتاغول بمقاطعة كيميروفو الروسية.
من جهتها أفادت إدارة منتجع التزلج "شيريغيش" الذي يعد الأكثر شعبية في سيبيريا بأن الزلزال لم يؤثر على عمل المنتجع.
RT
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