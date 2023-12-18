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زلزال بقوة 4.5 درجة جنوب غرب سيبيريا

12/18/2023 1:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة كيميروفو جنوب غرب سيبيريا.
وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل وقوع الزلزال في الساعة 04:02 صباح اليوم الاثنين على عمق 10 كيلومترات شمال غربي قرية شيريغيش لمنطقة تاشتاغول بمقاطعة كيميروفو الروسية.


من جهتها أفادت إدارة منتجع التزلج "شيريغيش" الذي يعد الأكثر شعبية في سيبيريا بأن الزلزال لم يؤثر على عمل المنتجع.

RT

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