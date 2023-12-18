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الاحتلال يعتقل شابا في بيت لحم

12/18/2023 1:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت بهاء اسماعيل منصور (25 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.
وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت في مخيم عايدة عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: الأسير شادي ابو عكر، ورأفت ملش، وعرفة أبو سرور، وقاسم ابو سرور، وخضر الراضي، ومنذر عميرة.




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