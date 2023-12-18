الاحتلال يعتقل شابا في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت بهاء اسماعيل منصور (25 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.
وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت في مخيم عايدة عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: الأسير شادي ابو عكر، ورأفت ملش، وعرفة أبو سرور، وقاسم ابو سرور، وخضر الراضي، ومنذر عميرة.
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