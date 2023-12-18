بينهم القيادي منذر عميرة : الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شنت قوات الاحتلال الاسرائيل فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات في عدة محافظات فلسطينية طالت عشرات المواطنين بينهم القيادي والناشط في المقاومة الشعبية منذر عميرة“ابو عاهد”.

وطالت حملة المداهمات والتفتيش عشرات المنازل حيث اعتقلت فوات الاحتلال العشرات من المواطنين في نابلس ورام الله وبيت لحم واريحا وطوباس.

وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيماتها الثلاث عايدة والعزة و الدهيشة وقامت بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها.

كما قام جيش الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مع عدة مناطق وخصوصا مخيمات عايدة و الدهيشة والعزة



وقام جيش الاحتلال باعتقال الناشط والقيادي في حركة فتح ولجان مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

ويعاني عميرة من مشكلة جروح وانتفاخ وازرقاق في قدمه نتيجة اصابة سابقة بالرصاص المعدني حيث كان يتلقى العلاج بشكل دوري في مستشفى بيت حالا الحكومي.



وفي نابلس قام جنود الاحتلال باقتحام

وسط نابلس ودهم مكتبة بشارع فلسطين حيث تم اقتحام منزل الشاب محمد كعبي في منطقة الحسبه شرق نابلس واندلاع اشتباكات في المنطقة الشرقية ومنطقة الدوار .

وفي محافظة رام الله قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب يوسف بدر من منزله وصادرت عدد من المركبات خلال اقتحام بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

كما قامت قوات الاحتلال بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة عبوين شمال رام الله.

كما قامت قوات خاصة من جيش الاحتلال باقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة ومخيم الامعري.

وفي اريحا قامت قوات الاحتلال باعتقال الشابة نفيسة راشد زوربا بعد اقتحام منزلها في حارة العرب بمدينة أريحا.

.وفي محافظة طولكرم قامت قوات الاحتلال تعتقل شقيقة وابنة الشيخ إياد ناصر خلال اقتحام ضاحية شويكة في طولكرم،

للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي طوباس قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد صقر غنام بعد اقتحام منزله في بلدة عقابا بطوباس.

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