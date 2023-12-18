الحرب على غزة في يومها الــ73... الاحتلال يواصل غاراته على عدة مناطق في القطاع مخلفا عشرات الشهداء والجرحى

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الــ73 للحرب على غزة،واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

وقالت مصادر صحية صباح اليوم، إن أكثر من 100 شهيدا ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، الى جانب 20 مصابا على الأقل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف على كافة مناطق المدينة، ما اسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين.

الى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.

كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.