الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده جنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 458.

إقرأ المزيد

بكتيريا قاتلة تفتك بجنود إسرائيليين خلال معارك غزة

بكتيريا قاتلة تفتك بجنود إسرائيليين خلال معارك غزة

وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء أربعة جنود قتلوا في قطاع غزة، هم: العقيد أوريا باير، 20 عاما من معلوت ترشيحا، من وحدة ماجلان، توفي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها بتاريخ 14.12.2023 خلال معركة جنوب قطاع غزة، العريف لياف ايلوش، 21 عاما من جدارا، مقاتل في وحدة دوفدفان، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، الرقيب إيتان نيه، 26 عاما، من كيبوتس سدي إلياهو، مقاتل في وحدة دوفدفان، لواء الكوماندوس، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، الرقيب تال فيليفا، 23 عاما من رحوفوت، مقاتل في وحدة ياهلام، فيلق الهندسة القتالية، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

ومع إعلان الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه اليوم الاثنين، يرتفع إجمالي القتلى في صفوفه منذ 7 أكتوبر إلى 458، ومنذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر إلى 126.



