وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده الثابت لكوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين دعم بلاده "الثابت" لكوريا الشمالية بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا جديدا يؤجج التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وانغ لي خلال لقاء الاثنين في بكين مع نائب وزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي باك ميونغ هو "أمام الاضطرابات المسجلة على الصعيد الدولي لطالما تبادلت الصين (وكوريا الشمالية) الدعم الثابت والثقة" على ما جاء في ملخص للقاء أصدرته الخارجية الصينية.





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