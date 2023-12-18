وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده الثابت لكوريا الشمالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين دعم بلاده "الثابت" لكوريا الشمالية بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا جديدا يؤجج التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وقال وانغ لي خلال لقاء الاثنين في بكين مع نائب وزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي باك ميونغ هو "أمام الاضطرابات المسجلة على الصعيد الدولي لطالما تبادلت الصين (وكوريا الشمالية) الدعم الثابت والثقة" على ما جاء في ملخص للقاء أصدرته الخارجية الصينية.
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