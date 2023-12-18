«طاقة» تبحث المساهمة في مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن توقيع مذكرة تفاهم لبحث إمكانية المساهمة في مشروع لتطوير شبكة ربط للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بطول 900 كم بين اليونان وقبرص.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستبحث «طاقة» إمكانية الانضمام إلى مشغّل نقل الطاقة المستقل في اليونان (آي بي تي أو)، والحكومة القبرصية كمساهمين في المشروع، الذي يُتوقع أن تبلغ تكلفة إنشائه 7.5 مليارات درهم (1.9 مليار يورو) تقريباً.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل رسمي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» المنعقد في دبي، بحضور كلٍّ من جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، ومانوس مانوساكيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «آي بي تي أو»، أما من جانب «طاقة»، فقد حضر جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في الشركة.

وتكمن أهمية المشروع في أنه سيسهم في كسر عزلة الطاقة عن قبرص، وفي تعزيز أمن الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، ويشجع على تطوير وتصدير الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة النظيفة في كلّ من قبرص واليونان وباقي دول الاتحاد الأوروبي.

وتتمتع قبرص بإمكانيات كبيرة لتصدير الطاقة الخضراء حيث تستثمر الدولة بكثافة في تدفق الطاقة النظيفة بين البلدان والمناطق المجاورة. كما تمتلك قبرص واليونان بعضًا من أعلى إمكانات الطاقة المتجددة في أوروبا، سواءً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح البرية أو البحرية، ما يجعل البلدين موقعين مثاليين لإقامة هذا النوع من المشاريع.

منحة

وقال جورج باباناستاسيو: «ترحب الحكومة القبرصية بمذكرة التفاهم التي وقعتها إلى جانب «آي بي تي أو» مع شركة طاقة. وهذه خطوة مهمة إضافية ومحورية نحو تحقيق الربط الكهربائي بين قبرص واليونان.

ويحظى مشروع الربط الكهربائي باهتمام الاتحاد الأوروبي؛ حيث تمت الموافقة على دعمه بمنحة قيمتها 657 مليون يورو من «تمويل الربط الأوربي»، ويتميز المشروع بأهمية حاسمة بالنسبة لقبرص، حيث سيتيح لنا كسر عزلة الطاقة المستمرة عن جزيرتنا، كما يعتبر أساسيًا على نطاق أوسع لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة في قبرص، والمتمثلة في تعزيز أمن الطاقة وخفض تكلفة الكهرباء لدعم القدرة التنافسية لاقتصادنا، إضافة إلى تسريع تحوّلنا نحو الاستدامة.

وتعمل الحكومة القبرصية الآن على تقييم مشاركتها الفاعلة كمساهم في المشروع، ونحن على ثقة بأن الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الرائدة ذات الخبرة مثل «آي بي تي أو» و«طاقة»، يمكن أن تضمن إنجاز المشروع في الوقت المحدد وتعزيز التعاون بين قبرص واليونان ودولة الإمارات».

وقال مانوس مانوساكيس: «تعكس هذه الاتفاقية الاهتمام الكبير للمستثمرين بالمشروع الذي يحظى بدعم «آي بي تي أو» وسيُعرف منذ الآن باسم مشروع «الربط البحري العظيم». وقد وصل هذا المشروع للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص مرحلة متقدمة من الإنشاء، بدءاً من الكابل البحري الذي ستقوم ببنائه شركة «نكسانز». ونتطلع إلى تعاون وثيق ومثمر مع جميع أصحاب المصلحة لتسريع العمل على إنجاز هذا المشروع الذي يتميز بأهمية استراتيجية في تعزيز أمن الطاقة والتحوّل المستدام في شرق البحر المتوسط، ويساهم في نهاية المطاف بدمج أنظمتنا مع منظومة الكهرباء المعتمدة في أوروبا».

استثمار

وقال جاسم حسين ثابت: «يسعدنا الإعلان عن توقيع «طاقة» مذكرة تفاهم لمشروع تحوّلي آخر من شأنه تعزيز أمن الطاقة وتسريع استخدام الطاقة النظيفة في شرق البحر المتوسط. وانطلاقاً من موقع «طاقة» كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فهي ملتزمة بالاستثمار لتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء اللازمة لتحقيق التحوّل في الطاقة وتمكين إزالة الكربون وضمان أمن الطاقة. إن مشاريع التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد تتسم بأهميتها الحيوية لتمكين ربط مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بالمستهلكين النهائيين. ونحن نعمل بشكل دؤوب على تسريع الاستثمار والنموّ في أعمال البنية التحتية لدينا لمساعدة أصحاب المصلحة على توسيع مشاريعهم للطاقة النظيفة لتلبية الطلب المتزايد على طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة».

وتشير التقديرات إلى الحاجة لمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للحفاظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة دون 1.5 درجة مئوية، ويتطلب ذلك توظيف استثمارات كبيرة في مشاريع تمكين تدفق الطاقة النظيفة بين البلدان والمناطق المجاورة.

عقود

ووصل مشروع الربط بين اليونان وقبرص الآن إلى مرحلة متقدمة، حيث تمّ الانتهاء من دراسات الجدوى، وحجز العقود الخاصة بجزئين رئيسيين من أعمال الإنشاء والهندسة والمشتريات؛ حيث حصلت شركة «نيكسانز» في يوليو 2023 على عقد كابلات التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بقيمة تقارب 5.66 مليارات درهم (1.43 مليار يورو)، وبالإضافة إلى ذلك، تم اختيار العطاء المقدم من شركة «سيمنس إيه جي» باعتباره أفضل عطاء لعقد إنشاء محطتي ربط محوّل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد الخاص بالمشروع.

وتقوم «آي بي تي أو» التي تدعم هذه المشروع، بتنفيذ برنامج تطويري بقيمة تقارب 19 مليار درهم (5 مليارات يورو) مع حلول نهاية العقد، يتضمن سلسلة من مشاريع الربط بين الجزر اليونانية، بالإضافة إلى سلسلة من عمليات الربط عبر الحدود لتعزيز نقل الطاقة. ومن المشاريع الكبرى التي تنفذها «تي إس أو» اليونانية، مشروع الربط بين جزيرتي أتيكا وكريت، الذي يعد أحد أكبر مشاريع ربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد قيد الإنشاء وأكثرها تحديًا، ومشروع الربط بين جزر سيكلاديس الغربية ودوديكانس وجزر شمال بحر إيجه، بالإضافة إلى المشروع الثاني للربط مع إيطاليا، مما سيضاعف القدرة الصافية لنقل الكهرباء بين إيطاليا واليونان ثلاث مرات. كما تعمل «آي بي تي أو» على تطوير مشروع الربط البيني لبحر إيجه الأخضر، وهو مسار عمودي جديد لنقل الطاقة النظيفة المولّدة في منطقة شرق البحر المتوسط وجنوب القارة الأوروبية مباشرة إلى مواقع الاستهلاك الرئيسية والمناطق الصناعية في وسط أوروبا.

والجدير بالذكر أن «طاقة» أعلنت مؤخراً عن أهدافها المُحدّثة للنمو 2030، التي تضمنت خططاً للتوسّع في أعمال نقل وتوزيع الكهرباء على الصعيد الدولي. ويعد هذا المشروع لربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد، ثالث المشاريع التي أعلنت عنها الشركة خلال العام الجاري؛ حيث أعلنت خلال الشهر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شبكة الكهرباء الرومانية «ترانس إلكتريكا»، والشركات؛ «ميريديام»، و«إي-إنفرا»، و«فلور»، بهدف إجراء دراسة جدوى لمشروع بنية تحتية لإنشاء خط لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا. وفي شهر أبريل، استثمرت «طاقة» 113 مليون درهم في شركة «إكس لينكس فيرست ليميتيد» لمدّ أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر في العالم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد بين المملكة المتحدة والمغرب، بهدف نقل الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة إلى المملكة المتحدة.



