قرش الشعاب يتنفس بلا سباحة
التاريخ
12/18/2023 1:00:10 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اكتشف باحثون في مؤسسة «حماية بحارنا» السويسرية، أن أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية( التي كان يُعتقد أنها لا ترتاح كونها تحتاج السباحة للتنفس)، يمكنها أن تستريح وتأخذ قسطاً من النوم وهي تتنفس. وقد لوحظ ذلك خلال مراقبتها
بمواقع مختلفة في سيشيل.
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