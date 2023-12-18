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قرش الشعاب يتنفس بلا سباحة

12/18/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكتشف باحثون في مؤسسة «حماية بحارنا» السويسرية، أن أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية( التي كان يُعتقد أنها لا ترتاح كونها تحتاج السباحة للتنفس)، يمكنها أن تستريح وتأخذ قسطاً من النوم وهي تتنفس. وقد لوحظ ذلك خلال مراقبتها
بمواقع مختلفة في سيشيل.

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