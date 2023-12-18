يجمع أكبر العلامات في صالة عرض شاملة.. شركة وطني للسيارات تفتتح معرضها الجديد بمدينة الرياض.

(MENAFN
- Global Advertising)
في إطار الخطوات التي تقوم بها شركة “وطني للسيارات" الوجهة الأولى لأشهر علامات السيارات بالمملكة العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة نجيب عبد اللطيف العيسى القابضة – لتعزيز حضورها في مختلف أنحاء المملكة وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتلبية الطلب المتزايد على الخدامات التي تقدمها في قطاع السيارات، افتتحت الشركة معرضها الجديد المتكامل في العاصمة الرياض وتحديد في حي الشفاء، تم بناء هذا المعرض العصري الذي تبلغ مساحته 2600 في موقع يسهل الوصول إليه ليحقق معايير هوية " وطني" لاستيعاب العدد المتزايد من أشهر وأكبر العلامات التجارية التي توفرها الشركة لعملائها، ومواكبة الزيادة المتوقعة في المستقبل خاصة في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة.
بدأ حفل الافتتاح بمراسم قص الشريط حيث رحب السيد عبد العزيز الشهري الرئيس التنفيذي للشركة بالحضور من ممثلي البنوك وشركات التمويل وشركات السيارات وكبار الشخصيات وعملاء الشركة وممثلي وسائل الاعلام والمؤثرين المتخصصين في قطاع السيارات.
وقال الشهري: تواصل شركة وطني للسيارات نموها وتوسعها في المملكة " لقد وضعنا خطة إستراتيجية تقوم على التوسع في شبكة فروعنا لتغطي خدماتنا مختلف مناطق المملكة التي تشهد نهضة وحراكاً اجتماعياً واقتصادياً غير مسبوق دافعه الأساسي رؤية 2030.
وأشار السيد الشهري: إلى أن النمو المتسارع في قطاع السيارات يُعد مناخًا مشجعًا ودافعًا قويًا لمجموعة شركات نجيب العيسى القابضة لضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع سواء من خلال سوزوكي أو من خلال وطني للسيارات لزيادة الاستثمار في صالات العرض الجديدة.
وكشف الشهري: أن المعرض الجديد يأتي ضمن حلقة في سلسلة صالات العرض المتطورة والمتكاملة التي سيتم الإعلان عن افتتاحها تباعا في الفترة المقبلة، حيث تعتزم الشركة افتتاح ثلاث صالات عرض جديدة في جدة والرياض والدمام في الوقت القريب ليصل عدد الفروع الى 6 واجمالا الي 10 فروع في 2024.
مضيفاً:" ان الاستثمار الأهم بالنسبة لنا هو في العنصر البشري وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتطوير علاقتنا مع عملاءنا الكرام وشركائنا في النجاح من البنوك وشركات التمويل ووكلاء السيارات". ووفقا لخطة الشركة التوسعية "توقع الشهري التوسع في عدد الفروع لضمان الانتشار في جميع انحاء المملكة، وتقديم خدمة السيارات المستعملة المضمونة وتكوين شراكات جديدة مع اهم التوكيلات التجارية من اجل تقديم سيارات مستعملة مضمونه وممولة.
من جانبه أعرب السيد أحمد الباز مدير عام شركة وطني للسيارات عن سعادته بافتتاح صالة العرض الجديدة وقال: "حققت شركة وطني للسيارات وبدعم شركاءنا نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال العام الجاري، حيث حرصت الشركة على تقديم العديد من العروض الحصرية التي مكنت الشركة من تحقيق نمو في المبيعات خلال العام 2023 قدره 300% مقارنة بنتائج العام الماضي، حيث أن هذا النمو هو انعكاس لثقة العملاء وكذلك شركاء النجاح وهو الدافع الاول للتوسع في عدد المعارض لتلبية احتياجات عملاءنا في كافة مناطق المملكة، وتقديم الخدمة من منظور يخدم العميل بالدرجة الاولي من خلال تكوين مخزون هائل من السيارات المضمونة والمخطط له 3000 سيارة خلال 2024.
وأضاف الباز: تتميز السيارات المضمونة من "وطني للسيارات" بانها اجتازت اكتر من مرحلة فحص قبل الشراء تتضمن أكثر من 100 نقطة، مع ضمان توفير خدمة مميزة للعملاء بتوفير خصومات وعروض لدي مراكز الخدمة المعتمدة وايضا خدمة الدعم على الطريق وذلك من خلال شركائنا في شركة قصر الضمان، كما نجحت الشركة في اتمام شراكة مع شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة، ونعد عملاءنا وعملاء عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بتقديم خدمات وعروض مذهلة سيتم الاعلان عنها قريبا، كما سنوفر خدمة استيراد السيارات من الخارج سواء من دول الاتحاد الاوروبي او دول الشرق الأوسط.
وأكد: أن كل الدلائل تشير إلى نمو سوق السيارات السعودي في السنوات القادمة، ومن خلال الرؤية الاستراتيجية لمجموعة نجيب عبد اللطيف العيسي للتحول الرقمي والاستفادة من التطور المتنامي الذي يشهده قطاع الاتصالات في المملكة سيتم الاعلان قريبا عن واجهه الكترونية لشركة وطني للسيارات يتم تقديمها لأول مرة بالمملكة العربية السعودية.
ورحب السيد الباز في ختام تصريحه بالزوّار والعملاء لزيارة المعرض الجديد والتعرُّف على مجموعة من أكبر علامات السيارات تحت سقف واحد، والاستماع للاستشارات التي يقدمها مجموعة من الخبراء من منسوبي شركة وطني لكل من يريد أن يمتلك سيارة جديدة او مستعملة سواء بالشراء النقدي أو التمويل من خلال كبرى البنوك السعودية وشركات التمويل بحلول دفع سهلة وميسرة. وفي ختام الحفل تم تكريم العديد من السادة الموظفين من مختلف قطاعات الشركة لأدائهم المتميز.
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