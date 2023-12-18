بدء انتخابات الدورة الجديدة لمجالس المحافظات في العراق

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الإثنين أبوابها أمام الناخبين العراقيين للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان.

وقال عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)-

إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم (04.00 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى

الساعة السادسة مساء، ويحق لأكثر من 15 مليونا و108 آلاف و135 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات ممن يمتلكون البطاقة البايرومترية الخاصة بالتصويت بالانتخابات.

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات هيأت 7766 مركزا انتخابيا تضم 38 ألفا و40 محطة انتخابية أمام الناخبين لاختيار 275 مرشحا من أصل عدد المرشحين المنافسين البالغ 5904 ناخبين لشغل مقاعد مجالس المحافظات الجديدة يمثلون 39 تحالفا و29 حزبا و66 من المرشحين المنفردين.



وذكر أن العدد الكلي لموظفي الاقتراع الذين اختارتهم مفوضية الانتخابات بلغ 220 ألف موظف كما تم نصب آلاف الكاميرات في المراكز الانتخابية لمراقبة سير الانتخابات.



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت يوم السبت الماضي عملية التصويت الخاص للناخبين من القوات المسلحة والأجهزة والأمنية والحشد الشعبي والنازحين الذين تجاوزت أعدادهم مليون ناخب.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أنها أعدت خطة أمنية متكاملة لحماية المراكز الانتخابية دون فرض إجراءات حظر التجوال في البلاد خلال سير عمليات التصويت فضلا عن اعتبار يوم الانتخابات عطلة رسمية.

ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أبرز المقاطعين لانتخابات مجالس المحافظات، كما قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عدم مشاركة كيانه السياسي تيار الفراتين في هذه الانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء يوم غد الثلاثاء نتائج أولية لانتخابات مجالس المحافظات.





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