بايدن يصاب بحالة من الذهول جراء حادث سيارة واستنفار رجال الخدمة السرية

أصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بحالة من الذهول خلال مغادرته مقر حملته الانتخابية في ديلاور عندما اصطدمت إحدى السيارات بأخرى ضمن موكبه، ما استدعى استنفار رجال الخدمة السرية الذين سارعوا إلى إبعاد بايدن عن المكان.

وإثر سماعهم صوت الدوي الذي أحدثه اصطدام سيارة ركاب بسيارة دفع رباعي متوقفة عند تقاطع قريب على بعد نحو 40 مترا من بايدن، أحاط رجال الأمن بالرئيس ودفعوا به داخل سيارة أخرى كانت تنتظره حيث تم نقله بعيدا عن المبنى الذي يقع وسط مدينة ويلمنغتون.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لمراسل وكالة فرانس برس الذي شهد الحادث إن "الرئيس والسيدة الأولى بخير".

وأكد المتحدث باسم وكالة الخدمة السرية ستيف كوبيك في بيان "اليوم، قرابة الساعة 8:09 مساءً (01:09 ت غ)، اصطدمت احدى السيارات بسيارة تابعة للخدمة السرية كانت تؤمن الحماية للطريق الذي يسلكه موكب الرئيس في ويلمنغتون".

وقال إنه لم تكن هناك حاجة لأي إجراءات وقائية و"غادر موكب الرئيس دون وقوع أي حادث".

وشاهد مجموعة من المراسلين الذين تجمعوا أمام مقر الحملة الانتخابية، حيث كان بايدن قد انتهى لتوه والسيدة الأولى جيل من تناول العشاء مع الموظفين، علامات الدهشة ترتسم على وجه الرئيس عند سماعه صوت التصادم.

وهرع حرس الرئيس نحو السيارة ذات اللون الفضي التي تسببت بالحادث وتحمل لوحات ترخيص من ولاية ديلاور، حيث شهروا أسلحتهم بوجه سائقها الذي رفع يديه استسلاما.

وأحاط رجال الأمن أيضا بالمراسلين المتجمهرين وطلب أحد الموظفين منهم إخلاء المكان قائلا "إنهم يقومون بإخلاء المنطقة، عليكم أن تغادروا".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز