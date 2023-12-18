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واشنطن تندد بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية وتؤكد دعمها لسول وطوكيو

12/18/2023 12:38:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم الاثنين على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الوزارة إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام".

وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تؤكد مجددا التزامها بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية بعد التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.

وأضاف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث مع مدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشو تاي يونغ ومستشار الأمن القومي الياباني أكيبا تاكيو ونددوا جميعا بالتجربة الصاروخية "التي تعد انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".


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