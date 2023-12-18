البنك المركزي الصيني يضخ 244 مليار يوان في النظام المصرفي في مستهل أسبوع التداول

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الصيني اليوم الاثنين في مستهل أسبوع التداول الجديد 244 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 184 مليار يوان (94ر25 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%. كما ضخ البنك 60 مليار يوان وفقا لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 95ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار مجددا في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 0933ر7 يوان لكل دولار، مقابل 0957ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ليتراجع الدولار بمقدره 24 (بيب) صيني لكل يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.





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