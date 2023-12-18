كوريا الشمالية تختبر صاروخاً عابراً للقارات يمكن أن يغطي مداه أمريكا بأكملها

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ البالستي الذي اختبرته كوريا الشمالية الاثنين كان من الفئة العابرة للقارات التي يمكن أن يغطي مداها أراضي الولايات المتحدة بأكملها.

وقال شينغو مياكي نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان إن "الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه على 15 ألف كيلومتر، إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله. وفي هذه الحالة ستكون الأراضي الأمريكية بأكملها ضمن نطاقه".

وأضاف أن الصاروخ يبدو أنه قد حلّق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد على ستة آلاف كيلومتر.

وتابع "يُقدّر أن الصاروخ حلّق لمدة 73 دقيقة، وقرابة الساعة 9:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومترا شمال غرب جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين أن عمليات إطلاقات الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا للسلم والاستقرار.

وقال كيشيدا في طوكيو أمام حشد من زعماء دول جنوب شرق آسيا إن عمليات إطلاق الصواريخ "لا تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل أيضا تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، ونحن ندينها بقوة".

وأكد مياكي أن "اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد عملية الإطلاق، هذه المرة عبر قناة سفارتها في بكين".





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