رسم خريطة الغلاف الجوي بمساعدة الطيور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نجح خبراء مركز ايمس التابع لناسا، أخيراً، في رسم خريطة الغلاف الجوي بمساعدة طيور على ظهرها أجهزة استشعار تسمح بدراسة الهواء فوق المحيط المفتوح.
واستخدم العلماء في هذه العملية، طيور الفرقاطة الكبيرة التي تعيش في جزر المناطق الاستوائية الواقعة في المحيط الهادئ والهندي والأطلسي.
إذ يصل طول جناح هذه الطيور إلى 2 ـ 3 أمتار، وتحلق عادة على ارتفاع 2 ـ 4 كلم.
نجحت الطيور في تنفيذ العملية، حسب «روسيا اليوم»، ما سمح للعلماء بالحصول على معلومات عن الغلاف الجوي في الطقس المختلف وأوقات اليوم في منطقة أرخبيل جزر بالميرا المرجانية الواقعة في المحيط الهادئ جنوب جزر هاواي. ووفقاً للعلماء، ستساعد المعلومات
على تحسين التنبؤ بالطقس وتغير المناخ والبيانات المتعلقة بجودة الهواء.
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