رسم خريطة الغلاف الجوي بمساعدة الطيور

MENAFN - Khaberni) خبرني - نجح خبراء مركز ايمس التابع لناسا، أخيراً، في رسم خريطة الغلاف الجوي بمساعدة طيور على ظهرها أجهزة استشعار تسمح بدراسة الهواء فوق المحيط المفتوح.

واستخدم العلماء في هذه العملية، طيور الفرقاطة الكبيرة التي تعيش في جزر المناطق الاستوائية الواقعة في المحيط الهادئ والهندي والأطلسي.

إذ يصل طول جناح هذه الطيور إلى 2 ـ 3 أمتار، وتحلق عادة على ارتفاع 2 ـ 4 كلم.

نجحت الطيور في تنفيذ العملية، حسب «روسيا اليوم»، ما سمح للعلماء بالحصول على معلومات عن الغلاف الجوي في الطقس المختلف وأوقات اليوم في منطقة أرخبيل جزر بالميرا المرجانية الواقعة في المحيط الهادئ جنوب جزر هاواي. ووفقاً للعلماء، ستساعد المعلومات

على تحسين التنبؤ بالطقس وتغير المناخ والبيانات المتعلقة بجودة الهواء.