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الرئيس يقدم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

12/18/2023 12:30:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الكويت/PNN/ قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، واجب العزاء لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بوفاة المغفور له فقيد الأمتين العربية والإسلامية الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته، لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللحكومة، والشعب الكويتي الشقيق، بوفاة الفقيد الكبير، سائلا الله عز وجل، أن يمن عليه بواسع برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكد سيادته، أن الأمتين العربية والإسلامية، فقدتا قائدا وزعيما من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا بحكمة واتزان، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل اخلاص.

كما هنأ سيادته، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت، متمنيا له التوفيق وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ورافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.

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