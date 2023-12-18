الرئيس يقدم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Palestine News Network )
الكويت /PNN / قدم الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، واجب العزاء لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بوفاة المغفور له فقيد الأمتين العربية والإسلامية الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته، لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللحكومة، والشعب الكويتي الشقيق، بوفاة الفقيد الكبير، سائلا الله عز وجل، أن يمن عليه بواسع برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وأكد الرئيس أن الأمتين العربية والإسلامية، فقدتا قائدا وزعيما من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا بحكمة واتزان، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل اخلاص.
كما هنأ الرئيس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت، متمنيا له التوفيق وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ورافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.
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